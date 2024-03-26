В Екатеринбурге задержали нервного молодого человека с мефедроном в кармане

Правоохранители попросили молодого человека предъявить документы, однако он от испуга забыл даже свою фамилию. Чтобы установить личность юноши, его привезли в участок и досмотрели. Задержанный оказался жителем Курганской области 2001 года рождения. В кармане у него нашли сверток, в котором было почти 0,5 граммов мефедрона.