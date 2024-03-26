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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Полиция в Екатеринбурге задержала любителя наркотиков в районе ЖБИ

В Екатеринбурге задержали нервного молодого человека с мефедроном в кармане

26 марта 2024, 15:28
Фото: 1MI

Полиция в Екатеринбурге задержала любителя наркотиков в районе ЖБИ

Правоохранители в Екатеринбурге при патрулировании района ЖБИ обратили внимание на юношу, который нервничал и не мог вспомнить свою фамилию.

Любителя наркотического дурмана поймали полицейские в Екатеринбурге. Внимание патруля привлек молодой человек, который нервно озирался и вел себя подозрительно, сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.

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Правоохранители попросили молодого человека предъявить документы, однако он от испуга забыл даже свою фамилию. Чтобы установить личность юноши, его привезли в участок и досмотрели. Задержанный оказался жителем Курганской области 2001 года рождения. В кармане у него нашли сверток, в котором было почти 0,5 граммов мефедрона.

Задержанный пояснил, что не собирался продавать или кому-то передавать запрещенное вещество, а купил его для себя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчину с наркотиками силовики поймали в подземке Екатеринбурга.

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#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Задержанный#Наркотики#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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