В Екатеринбурге задержали нервного молодого человека с мефедроном в кармане

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Любителя наркотического дурмана поймали полицейские в Екатеринбурге. Внимание патруля привлек молодой человек, который нервно озирался и вел себя подозрительно, сообщает пресс-служба УМВД Свердловской области.
Правоохранители попросили молодого человека предъявить документы, однако он от испуга забыл даже свою фамилию. Чтобы установить личность юноши, его привезли в участок и досмотрели. Задержанный оказался жителем Курганской области 2001 года рождения. В кармане у него нашли сверток, в котором было почти 0,5 граммов мефедрона.
Задержанный пояснил, что не собирался продавать или кому-то передавать запрещенное вещество, а купил его для себя. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мужчину с наркотиками силовики поймали в подземке Екатеринбурга.