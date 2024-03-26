В метро Екатеринбурга студенты спели песню «Журавли» в память о жертвах теракта

Студенты СОМК присоединились к всероссийской акции памяти, которая в эти дни проходит во многих российских городах. Известную композицию на стихи Расула Гамзатова на станции «Площадь 1905 года» исполнил коллектив «Надежда» СОМК, сообщает учреждение на своей официальной странице в ВК.