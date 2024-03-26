В метро Екатеринбурга студенты спели песню «Журавли» в память о жертвах теракта

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Студенты СОМК присоединились к всероссийской акции памяти, которая в эти дни проходит во многих российских городах. Известную композицию на стихи Расула Гамзатова на станции «Площадь 1905 года» исполнил коллектив «Надежда» СОМК, сообщает учреждение на своей официальной странице в ВК.
Также одна из студенток сыграла на флейте знаменитый саундтрек из «Списка Шиндлера» композитора Джон Уильямса.
Самая многолюдная акция памяти «Журавли» прошла рядом с местом теракта в Красногорске 24 марта. Сотни россиян с цветами в руках пришли почтить память жертв теракта. Многие плакали, глядя как птицы улетают в небо на темном экране.
Напомним, что во многих городах, в том числе Нижнем Тагиле, появились стихийные мемориалы, к которым люди несли цветы и свечи.