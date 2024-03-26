tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В метро Екатеринбурга студенты исполнили «Журавлей» в память о жертвах «Крокуса»

В метро Екатеринбурга студенты спели песню «Журавли» в память о жертвах теракта

26 марта 2024, 10:31
Фото: скрин видео Свердловского медицинского колледжа

В метро Екатеринбурга студенты исполнили «Журавлей» в память о жертвах «Крокуса»

Учащиеся Свердловского областного медицинского колледжа устроили трогательный флешмоб в екатеринбургской подземке в память обо всех погибших в «Крокус сити холле».

Студенты СОМК присоединились к всероссийской акции памяти, которая в эти дни проходит во многих российских городах. Известную композицию на стихи Расула Гамзатова на станции «Площадь 1905 года» исполнил коллектив «Надежда» СОМК, сообщает учреждение на своей официальной странице в ВК.

Также одна из студенток сыграла на флейте знаменитый саундтрек из «Списка Шиндлера» композитора Джон Уильямса.

Самая многолюдная акция памяти «Журавли» прошла рядом с местом теракта в Красногорске 24 марта. Сотни россиян с цветами в руках пришли почтить память жертв теракта. Многие плакали, глядя как птицы улетают в небо на темном экране.

Напомним, что во многих городах, в том числе Нижнем Тагиле, появились стихийные мемориалы, к которым люди несли цветы и свечи.

Во всех храмах Нижнего Тагила читают молитвы о жертвах теракта в «Крокусе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Моргенштерн* перевел полмиллиона семье погибшей в «Крокусе» женщины из ЕкатеринбургаВ Нижнем Тагиле бары массово отменяют мероприятия из-за теракта в «Крокус Сити Холл»На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
#Общество#Акция#Песня#Память#18+#Екатеринбург#Почтили память#Дарья Бобровицкая#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
«Танк подмял машину»: в Нижнем Тагиле произошло странное ДТП
Сегодня, 11:21
Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
Сегодня, 06:58
Опасная курица появилась в Свердловской области
Сегодня, 06:54
Финал всероссийского конкурса «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле перенесен на август
Вчера, 12:08
Приставы спасли жизнь алиментщику в Екатеринбурге
Сегодня, 07:49
Директор Дворца ледового спорта УВЗ в Нижнем Тагиле без вести пропал на СВО
Вчера, 11:40
"