О БДСМ-вечеринке в Доме офицеров Екатеринбурга стало известно командованию ЦВО

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
БДСМ-скандал в екатеринбургском Доме офицеров дошел до высшего командования ЦВО, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Ранее парламентарий попросил разобраться в ситуации военную прокуратуру. Ведомство провело расследование и подтвердило факты о проведении БДСМ-вечеринки. Эту информацию следователи довели до Минникаева. Ему вынесено представление с требованием не допускать подобных нарушений в будущем.
Напомним, что о вечеринке, которая прошла в Доме офицеров в ноябре 2023 года, стало известно только спустя три месяца благодаря уральской общественнице Екатерине Ипатовой. Скандал вызвал большой резонанс в обществе, после чего свои посты покинули директор и замдиректора учреждения.
Это не единственный скандал, связанный с БДСМ-тематикой. Еще один произошел в Екатеринбурге в начале февраля, когда силовики нагрянули в клуб «Фабрика». В этой истории оказался замешан профессор УрФУ Иван Некрасов.