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Командование ЦВО узнало о БДСМ-вечеринке в Доме офицеров Екатеринбурга

О БДСМ-вечеринке в Доме офицеров Екатеринбурга стало известно командованию ЦВО

27 марта 2024, 16:49
Фото: 1MI

Командование ЦВО узнало о БДСМ-вечеринке в Доме офицеров Екатеринбурга

Военная прокуратура предупредила замкомандира войсками Центрального военного округа Рустама Минникаева о недопустимости проведения таких мероприятий.

БДСМ-скандал в екатеринбургском Доме офицеров дошел до высшего командования ЦВО, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Ранее парламентарий попросил разобраться в ситуации военную прокуратуру. Ведомство провело расследование и подтвердило факты о проведении БДСМ-вечеринки. Эту информацию следователи довели до Минникаева. Ему вынесено представление с требованием не допускать подобных нарушений в будущем.

БДСМ-вечеринкой в Доме офицеров Екатеринбурга заинтересовались военные следователи
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Напомним, что о вечеринке, которая прошла в Доме офицеров в ноябре 2023 года, стало известно только спустя три месяца благодаря уральской общественнице Екатерине Ипатовой. Скандал вызвал большой резонанс в обществе, после чего свои посты покинули директор и замдиректора учреждения.

Это не единственный скандал, связанный с БДСМ-тематикой. Еще один произошел в Екатеринбурге в начале февраля, когда силовики нагрянули в клуб «Фабрика». В этой истории оказался замешан профессор УрФУ Иван Некрасов.

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#Общество#Расследование#Вечеринка#18+#Екатеринбург#Военная прокуратура#БДСМ#Дарья Бобровицкая
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