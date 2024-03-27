О БДСМ-вечеринке в Доме офицеров Екатеринбурга стало известно командованию ЦВО

Напомним, что о вечеринке, которая прошла в Доме офицеров в ноябре 2023 года, стало известно только спустя три месяца благодаря уральской общественнице Екатерине Ипатовой. Скандал вызвал большой резонанс в обществе, после чего свои посты покинули директор и замдиректора учреждения.