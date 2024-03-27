Цены на путевки из Екатеринбурга за границу снова вырастут

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в настоящий момент активно развивается региональный отдых. Его любят молодые люди и пенсионеры. При этом отдохнуть в этом году будет дороже даже в пределах Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».
Дело в том, что отдых внутри страны пользуется спросом, цены растут. Поэтому тем, кто не хотел бы переплачивать, рекомендуется забронировать все необходимое для летнего отдыха уже сейчас. Таким образом можно купить путевки дешевле на порядка 30%.
В особенности это касается авиабилетов. Советуют специалисты выбирать такие даты, которые не являются супер-популярными. Жителям региона также рекомендуют не забывать о льготах, которые у них есть. Их могут получить те, кому до 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи, а также инвалиды.
Ранее работодатель в Березовском не дал отпуск многодетной матери и пошел под суд.