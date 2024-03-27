Цены на путевки из Екатеринбурга за границу снова вырастут

В особенности это касается авиабилетов. Советуют специалисты выбирать такие даты, которые не являются супер-популярными. Жителям региона также рекомендуют не забывать о льготах, которые у них есть. Их могут получить те, кому до 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи, а также инвалиды.