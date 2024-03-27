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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Цены на путевки из Екатеринбурга за границу снова вырастут

Цены на путевки из Екатеринбурга за границу снова вырастут

27 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI
Улететь из Екатеринбурга за границу снова станет дороже. Уже этой весной и летом эксперты прогнозируют подорожание на 10-15%. Это касается как заграничных поездок, так и путешествий внутри страны.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, в настоящий момент активно развивается региональный отдых. Его любят молодые люди и пенсионеры. При этом отдохнуть в этом году будет дороже даже в пределах Свердловской области, сообщает «КП-Екатеринбург».

Дело в том, что отдых внутри страны пользуется спросом, цены растут. Поэтому тем, кто не хотел бы переплачивать, рекомендуется забронировать все необходимое для летнего отдыха уже сейчас. Таким образом можно купить путевки дешевле на порядка 30%.

В особенности это касается авиабилетов. Советуют специалисты выбирать такие даты, которые не являются супер-популярными. Жителям региона также рекомендуют не забывать о льготах, которые у них есть. Их могут получить те, кому до 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи, а также инвалиды.

Ранее работодатель в Березовском не дал отпуск многодетной матери и пошел под суд.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Пенсионеры#Прогноз#Молодежь#Лето#Граница#Эксперты#Льготы#Многодетные семьи#Подорожание#Путевки#Туристические путевки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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