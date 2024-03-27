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Updated Сегодня, 12:14

В Екатеринбурге перенесли стихийный мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе»

В Екатеринбурге мемориал жертвам теракта в «Крокусе» перенесли ближе к храму

27 марта 2024, 12:13
Фото: тг-канал «Свет Екатеринбург»

В Екатеринбурге перенесли стихийный мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе»

Мемориал в Екатеринбурге с площади 1905 года переехал к Иоанно-Предтеченскому собору на улице Репина. Священники обещают до 40 дня служить панихиды по усопшим.

Один из стихийных мемориалов в столице региона, к которому жители после теракта в «Крокус сити холле» несли цветы, свечи и игрушки, перенесли с площади 1905 года к храму на улице Репина, сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Как пояснили в Екатеринбургской епархии, пожелание высказали представители мэрии Екатеринбурга. Мемориал теперь будет располагаться около храма Иоанна Предтечи на Репина. Его священнослужители будут ежедневно до 40 дня проводить заупокойные службы по невинно убиенным в теракте людям.

Фото: тг-канал «Свет Екатеринбург»

Ранее в Екатеринбурге студенты провели памятную акцию в память о жертвах «Крокуса». Они спели культовую песню «Журавли» в метро Екатеринбурга.

Журналист и писатель из Нижнего Тагила побывал на месте теракта в «Крокусе»
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