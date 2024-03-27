В Екатеринбурге мемориал жертвам теракта в «Крокусе» перенесли ближе к храму

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Один из стихийных мемориалов в столице региона, к которому жители после теракта в «Крокус сити холле» несли цветы, свечи и игрушки, перенесли с площади 1905 года к храму на улице Репина, сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Как пояснили в Екатеринбургской епархии, пожелание высказали представители мэрии Екатеринбурга. Мемориал теперь будет располагаться около храма Иоанна Предтечи на Репина. Его священнослужители будут ежедневно до 40 дня проводить заупокойные службы по невинно убиенным в теракте людям.
Ранее в Екатеринбурге студенты провели памятную акцию в память о жертвах «Крокуса». Они спели культовую песню «Журавли» в метро Екатеринбурга.