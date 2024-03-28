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Published Сегодня, 08:16

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Updated Сегодня, 08:18

Дождь и ветер накроют Нижний Тагил в выходные

Дождь и ветер накроют Нижний Тагил в выходные

28 марта 2024, 08:16
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле будет дождливо и ветрено.

Так, 30 марта, утром в городе будет -2 градуса. Ветер усилится до 11 метров в секунду, сообщается на портале Гисметео.

В обед воздух прогреется до +6, а ветер достигнет 13 метров в секунду. Вечером метеорологами прогнозируется +5 градусов. Ветер составит примерно 12 метров в секунду.

В последний день марта, 31 числа, в Нижнем Тагиле утром будет +3 градуса и дождь, а также ветер до 6 метров в секунду. В обеденное время будет +4. Количество осадков может превысить норму.

Вечером тепература воздуха составит +3 градуса. В этот день будет безветренно.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах. Начинающих автомобилистов попросили не садитсья за руль.

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