Дождь и ветер накроют Нижний Тагил в выходные

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Так, 30 марта, утром в городе будет -2 градуса. Ветер усилится до 11 метров в секунду, сообщается на портале Гисметео.
В обед воздух прогреется до +6, а ветер достигнет 13 метров в секунду. Вечером метеорологами прогнозируется +5 градусов. Ветер составит примерно 12 метров в секунду.
В последний день марта, 31 числа, в Нижнем Тагиле утром будет +3 градуса и дождь, а также ветер до 6 метров в секунду. В обеденное время будет +4. Количество осадков может превысить норму.
Вечером тепература воздуха составит +3 градуса. В этот день будет безветренно.
Ранее жителей Свердловской области предупредили о скользких дорогах. Начинающих автомобилистов попросили не садитсья за руль.