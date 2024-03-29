tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

В Кемеровской области освободили одного из осужденных по делу о «Зимней вишне»

Осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава кемеровского МЧС вышел на свободу

29 марта 2024, 17:34
Фото: Новые известия

В Кемеровской области освободили одного из осужденных по делу о «Зимней вишне»

В Кемеровской области Александра Мамонтова обвинили и осудили за халатность и растрату, но теперь он оказался на свободе из-за истечения срока давности по делу.

Кемеровский облсуд удовлетворил апелляционную жалобу экс-начальника кузбасского МЧС Александра Мамонтова, в которой он указывал на истечение срока давности по его делу. Осужденного за халатность и растрату чиновника освободили из-под стражи, сообщает издание «Новые известия».

Срок давности истек именно по делу о халатности, а по обвинению в растрате Мамонтов фактически отбыл назначенный ему тюремный срок.

Охранник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово подозревается в отключении сигнализации (ВИДЕО)
Узнать подробнее

Напомним, что трагедия в «Зимней вишне» произошла шесть лет назад, 25 марта 2018 года. В пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети, многие из приехали в столицу региона на весенних каникулах на премьеру фильма.

Многие эвакуационные выходы из торгового центра оказались заперты, люди оказались в ловушке. Александра Мамонтова обвинили в том, что он не организовал и не провел проверку пожарной безопасности в ТЦ. Расследование выявило многочисленные нарушения в «Зимней вишне», акты инспекторы подписывали без фактического осмотра, а пожарная сигнализация в момент пожара и вовсе была отключена.

Ранее суд в Кемеровской области смягчил приговор еще одной обвиняемой по делу о «Зимней вишне».

Читайте также:
Молодой человек в Новоуральске украл телевизор и сжег заживо четырех людейТрое жителей Екатеринбурга осуждены за убийство знакомого на 8 летПьяный пассажир напал с ножом на таксиста в Тюмени и угнал его автомобиль
#Происшествия#Пожар#Суд#Приговор#Кемеровская область#ТЦ Зимняя вишня#18+#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Сегодня, 05:51
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
Сегодня, 12:11
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге
Сегодня, 13:56
Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила
Сегодня, 14:03
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
Вчера, 04:48
"