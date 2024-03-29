Осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава кемеровского МЧС вышел на свободу

Многие эвакуационные выходы из торгового центра оказались заперты, люди оказались в ловушке. Александра Мамонтова обвинили в том, что он не организовал и не провел проверку пожарной безопасности в ТЦ. Расследование выявило многочисленные нарушения в «Зимней вишне», акты инспекторы подписывали без фактического осмотра, а пожарная сигнализация в момент пожара и вовсе была отключена.