Осужденный по делу «Зимней вишни» экс-глава кемеровского МЧС вышел на свободу

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Кемеровский облсуд удовлетворил апелляционную жалобу экс-начальника кузбасского МЧС Александра Мамонтова, в которой он указывал на истечение срока давности по его делу. Осужденного за халатность и растрату чиновника освободили из-под стражи, сообщает издание «Новые известия».
Срок давности истек именно по делу о халатности, а по обвинению в растрате Мамонтов фактически отбыл назначенный ему тюремный срок.
Напомним, что трагедия в «Зимней вишне» произошла шесть лет назад, 25 марта 2018 года. В пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети, многие из приехали в столицу региона на весенних каникулах на премьеру фильма.
Многие эвакуационные выходы из торгового центра оказались заперты, люди оказались в ловушке. Александра Мамонтова обвинили в том, что он не организовал и не провел проверку пожарной безопасности в ТЦ. Расследование выявило многочисленные нарушения в «Зимней вишне», акты инспекторы подписывали без фактического осмотра, а пожарная сигнализация в момент пожара и вовсе была отключена.
Ранее суд в Кемеровской области смягчил приговор еще одной обвиняемой по делу о «Зимней вишне».