Свердловчане смогут послушать прелюдии и фуги Баха на органе в районных ДК

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Published Сегодня, 08:42
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Хорошая классическая музыка в профессиональном исполнении станет доступнее для жителей Свердловской области. В государственной филармонии появился новый передвижной орган, который скоро зазвучит в маленьких городах и селах региона. В свое первое путешествие новый инструмент отправится 10 апреля, сообщает Свердловская филармония.
Орган изготовили по спецзаказу, его акустическая система произведена в Германии, а клавиатура — в Нидерландах. Инструмент сделан по классическим канонам, однако при его изготовлении использовались и цифровые технологии. Это делает акустическую систему инструмента уникальной: инструмент будет одинаково хорошо звучать в залах с любой акустикой, даже не приспособленных для проведения концертов классической музыки.
Инструмент привезли месяц назад, но широкой публике показали только в четверг, 28 марта: в течение этого времени органист Свердловской филармонии Тарас Багинец отлаживал орган вместе со специально приглашенным из Москвы мастером Игнатием Изотовым.
В июне в Екатеринбурге пройдет грандиозный музыкальный фестиваль, на котором выступят более трех тысяч артистов.