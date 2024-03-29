Свердловчане смогут послушать прелюдии и фуги Баха на органе в районных ДК

Орган изготовили по спецзаказу, его акустическая система произведена в Германии, а клавиатура — в Нидерландах. Инструмент сделан по классическим канонам, однако при его изготовлении использовались и цифровые технологии. Это делает акустическую систему инструмента уникальной: инструмент будет одинаково хорошо звучать в залах с любой акустикой, даже не приспособленных для проведения концертов классической музыки.