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В Свердловской филармонии появился уникальный передвижной орган

Свердловчане смогут послушать прелюдии и фуги Баха на органе в районных ДК

29 марта 2024, 08:42
Фото: Свердловская государственная филармония

В Свердловской филармонии появился уникальный передвижной орган

Уникальный инструмент, который представили в Свердловской филармонии, прекрасно звучит даже в помещениях с самой плохой акустикой.

Хорошая классическая музыка в профессиональном исполнении станет доступнее для жителей Свердловской области. В государственной филармонии появился новый передвижной орган, который скоро зазвучит в маленьких городах и селах региона. В свое первое путешествие новый инструмент отправится 10 апреля, сообщает Свердловская филармония.

Орган изготовили по спецзаказу, его акустическая система произведена в Германии, а клавиатура — в Нидерландах. Инструмент сделан по классическим канонам, однако при его изготовлении использовались и цифровые технологии. Это делает акустическую систему инструмента уникальной: инструмент будет одинаково хорошо звучать в залах с любой акустикой, даже не приспособленных для проведения концертов классической музыки.

Фото: Свердловская государственная филармония

Инструмент привезли месяц назад, но широкой публике показали только в четверг, 28 марта: в течение этого времени органист Свердловской филармонии Тарас Багинец отлаживал орган вместе со специально приглашенным из Москвы мастером Игнатием Изотовым.

В июне в Екатеринбурге пройдет грандиозный музыкальный фестиваль, на котором выступят более трех тысяч артистов.

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#Общество#Культура#Свердловская область#Музыка#Филармония#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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