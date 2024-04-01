«Летающий» забор едва не покалечил двух прохожих в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Двое жителей Верхней Пышмы прошли опасное место за несколько секунд до того, как по нему прилетел огромный лист железа, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
На кадрах видно, что прохожие неспеша идут по дорожке, а листы профнастила, из которых сделан забор, опасно колеблются. Мужчины покидают опасное пространство, закрывают за собой калитку, и в тот же момент лист сносит ветер, и он с силой ударяется в дорожку.
В конце марта города Среднего Урала накрыл сильный ветер.