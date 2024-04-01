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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В Верхней Пышме металлический забор чуть не пришиб двух прохожих

«Летающий» забор едва не покалечил двух прохожих в Верхней Пышме

1 апреля 2024, 09:18
Фото: Четвертый канал

В Верхней Пышме металлический забор чуть не пришиб двух прохожих

Двое мужчин в Верхней Пышме прошли мимо металлического забора, а спустя несколько секунд его ветром швырнуло на дорожку.

Двое жителей Верхней Пышмы прошли опасное место за несколько секунд до того, как по нему прилетел огромный лист железа, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Видео: Четвертый канал

На кадрах видно, что прохожие неспеша идут по дорожке, а листы профнастила, из которых сделан забор, опасно колеблются. Мужчины покидают опасное пространство, закрывают за собой калитку, и в тот же момент лист сносит ветер, и он с силой ударяется в дорожку.

В конце марта города Среднего Урала накрыл сильный ветер.

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#Общество#Происшествия#Опасность#Верхняя Пышма#Видео#Забор#Сильный ветер#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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