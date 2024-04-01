«Летающий» забор едва не покалечил двух прохожих в Верхней Пышме

На кадрах видно, что прохожие неспеша идут по дорожке, а листы профнастила, из которых сделан забор, опасно колеблются. Мужчины покидают опасное пространство, закрывают за собой калитку, и в тот же момент лист сносит ветер, и он с силой ударяется в дорожку.