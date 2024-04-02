Бизнесмены пожаловались омбудсмену на долгий ремонт дороги в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Такую претензию бизнесмены озвучили на встрече омбудсмена Елены Артюх и мэра Владислава Пинаева, отметили в администрации.
Елена Артюх отметила, что был сделан обзор альтернативных способов урегулирования конфликтов в деловой сфере. На встрече власти проинформировали бизнес о каналах взаимодействия с судебными приставами, а также ответили на ряд острых вопросов.
Были затронуты и вопросы размещения киосков на улицах, размер арендной платы за городское имущество. Также предприниматели пожаловались на подрядчика из-за затянувшегося ремонта дороги.
Из-за этого все бизнесмены на улице Октябрьской революции терпят убытки. Предприниматели рассказали, что на объекте работает мало людей. Также бизнесмены подняли вопрос затруднения подъезда к торговым объектам.
Пригнали трактор, я до склада дошла, возвращаюсь, нет трактора, — пожаловалась одна из предпринимательниц.
В результате мэр предложил выбрать среди предпринимателей три человека, которые поучаствуют в будущем совещании, на котором будут приняты важные решения. Их согласуют с депутатами, полицией и прокуратурой. Встреча пройдет на этой неделе.
Ранее сообщалось, что ремонт шести гидротехнических сооружений запланирован на Среднем Урале в 2024 году.