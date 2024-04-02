Десятки пожарных нагрянули в аквапарк в Екатеринбурге

Напомним, ранее в Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» случился пожар в цехе. Сообщалось, что в нем находится много лакокрасочной продукции. Из цеха при этом были вынесены 15 баллонов с кислородом и два с пропаном. Также у цеха обвалилась крыша.