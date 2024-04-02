Десятки пожарных нагрянули в аквапарк в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Всех, кто был внутри срочно эвакуировали. По данным источника Е1, пожар случился в бане на минус втором этаже. В общей сложности площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Пожар был ликвидирован силами 60 пожарных и 19 единиц спецтехники. По-соседству с баней находится гостиница. Оттуда также было эвакуировано более сотни человек. Никто во время происшествия не пострадал.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» случился пожар в цехе. Сообщалось, что в нем находится много лакокрасочной продукции. Из цеха при этом были вынесены 15 баллонов с кислородом и два с пропаном. Также у цеха обвалилась крыша.