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Баня вспыхнула в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге

Десятки пожарных нагрянули в аквапарк в Екатеринбурге

2 апреля 2024, 04:27
Фото: ИА «Ночные новости»

Баня вспыхнула в аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в аквапарке «Лимпопо» вспыхнул пожар. Загорелась баня. Туда для ликвидации возгорания нагрянули десятки пожарных. Девять пожарных автомобилей прибыли на место после сообщения о задымлении в подвальном помещении.

Всех, кто был внутри срочно эвакуировали. По данным источника Е1, пожар случился в бане на минус втором этаже. В общей сложности площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован силами 60 пожарных и 19 единиц спецтехники. По-соседству с баней находится гостиница. Оттуда также было эвакуировано более сотни человек. Никто во время происшествия не пострадал.

Фото: ИА «Ночные новости»

Напомним, ранее в Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» случился пожар в цехе. Сообщалось, что в нем находится много лакокрасочной продукции. Из цеха при этом были вынесены 15 баллонов с кислородом и два с пропаном. Также у цеха обвалилась крыша.

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#Происшествия#Пожар#Пожарные#Огонь#Баня#ЧП#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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