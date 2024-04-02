Дочь погибшего рабочего отсудила у тагильского ВГОКа 700 тысяч за смерть отца

В судебном заседании супруга указала, что с мужем они с 1999 года проживали в незарегистрированном браке. В 2002 году у пары родилась дочь. Отец обеспечивал их материально, содержал семью, водил ребенка в секции и возил в поездки. После смерти родного человека дочь замкнулась и долгое время была подавленной. Мать тоже очень переживала, у нее появилась бессонница.