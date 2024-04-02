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В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит почти миллион родственнице погибшего рабочего

Дочь погибшего рабочего отсудила у тагильского ВГОКа 700 тысяч за смерть отца

2 апреля 2024, 10:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит почти миллион родственнице погибшего рабочего

700 тысяч рублей компенсации морального вреда обязал выплатить суд ОАО «ВГОК» из Нижнего Тагила дочери рабочего, который погиб на предприятии.

В суд обратились гражданская жена погибшего и его дочь. Первая из них затребовала с предприятия компенсацию морального вреда в сумме три миллиона рублей, вторая — в два миллиона.

Рабочий скончался 17 января 2015 года на шахте «Южная» в Кушве, там во время смены произошел взрыв. Причинами несчастного случая явились неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

В судебном заседании супруга указала, что с мужем они с 1999 года проживали в незарегистрированном браке. В 2002 году у пары родилась дочь. Отец обеспечивал их материально, содержал семью, водил ребенка в секции и возил в поездки. После смерти родного человека дочь замкнулась и долгое время была подавленной. Мать тоже очень переживала, у нее появилась бессонница.

Однако мать погибшего тагильчанина опровергла ее слова о тесных отношениях с супругом и заявила, что с 2010 года ее сын не проживал с гражданской женой. Таким образом на момент своей смерти не являлся ей близким родственником и членом семьи.

В результате суд отказал в удовлетворении исковых супруги погибшего полностью, а дочери удовлетворил частично. ОАО «ВГОК» должно выплатить ей 700 тысяч рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.

В феврале 2024 года на шахте «Южная» тагильского ВГОКа погиб рабочий.

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