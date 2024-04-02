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Лыжник из Новоуральска занял 1 место на марафоне «Праздник севера»

Лыжник из Новоуральска занял 1 место на марафоне «Праздник севера»

2 апреля 2024, 06:38
Фото: Спортклуб «Кедр»
Спортсмен из Новоуральска Геннадий Полков завоевал первое место на турнире на самой северной марафонской трассе в России. Соревнование состоялось 30 марта в Мурманске.

50-й юбилейный Мурманский лыжный марафон назывался «Праздник севера». Состязались лыжники на дистанциях 25 и 50 км свободным стилем. Путь они держали по лесополосе, а также по льду озер Рогозеро и Чайка.

Лучшим лыжником в категории от 79 лет стал Геннадий Полков. Он обошел конкурентов на дистанции 50 км, сообщает спортклуб «Кедр».

В марафоне Геннадий участвует уже в десятый раз. «Золото» он взял впервые.

Ранее сообщалось, что летающие лыжники Нижнего Тагила стали победителями этапа Кубка России.

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#Спорт#Соревнования#Новоуральск#Мурманск#Марафон#Екатеринбург#Дистанция#Лыжник#Спортклуб#Дарья Сорокина
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