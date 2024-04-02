Лыжник из Новоуральска занял 1 место на марафоне «Праздник севера»

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
50-й юбилейный Мурманский лыжный марафон назывался «Праздник севера». Состязались лыжники на дистанциях 25 и 50 км свободным стилем. Путь они держали по лесополосе, а также по льду озер Рогозеро и Чайка.
Лучшим лыжником в категории от 79 лет стал Геннадий Полков. Он обошел конкурентов на дистанции 50 км, сообщает спортклуб «Кедр».
В марафоне Геннадий участвует уже в десятый раз. «Золото» он взял впервые.
Ранее сообщалось, что летающие лыжники Нижнего Тагила стали победителями этапа Кубка России.