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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Заболевшему мальчику из Серова собрали миллион на лечение в Израиле

Мальчику из Серова с трубкой в горле собрали недостающий миллион на лечение в Израиле

2 апреля 2024, 13:10
Фото: 1MI

Заболевшему мальчику из Серова собрали миллион на лечение в Израиле

Для двухлетнего Артемия Устинова из Серова неравнодушные граждане собрали недостающий миллион рублей на лечение. Средства будут потрачены на его лечение в Тель-Авиве.

Ребенок с рождения страдает от стеноза гортани. На собранные деньги малышу проведут важную операцию, это важно для жизни малыша. За работу возьмется доктор-хирург с большим опытом работы.

Средства собирал фонд «Алеша». Они взялись собрать 2,5 миллиона рублей, а родители мальчика собственными усилиями было собрано 5,5 миллиона, а всего было необходимо восемь.

В итоге родителям малыша не хватало одного миллиона, в результате неравнодушные граждане общими усилиями собрали и его.

Ранее сообщалось, в другой семье, которая живет в Качканаре, ни мать, ни отец, не отвезли своего ребенка на операцию. Спасли ребенка приставы. Они отвезли ребенка в больницу.

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#Ребенок#Здоровье#Лечение#Серов#Операция#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Тель-Авив
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