Мальчику из Серова с трубкой в горле собрали недостающий миллион на лечение в Израиле

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Ребенок с рождения страдает от стеноза гортани. На собранные деньги малышу проведут важную операцию, это важно для жизни малыша. За работу возьмется доктор-хирург с большим опытом работы.
Средства собирал фонд «Алеша». Они взялись собрать 2,5 миллиона рублей, а родители мальчика собственными усилиями было собрано 5,5 миллиона, а всего было необходимо восемь.
В итоге родителям малыша не хватало одного миллиона, в результате неравнодушные граждане общими усилиями собрали и его.
Ранее сообщалось, в другой семье, которая живет в Качканаре, ни мать, ни отец, не отвезли своего ребенка на операцию. Спасли ребенка приставы. Они отвезли ребенка в больницу.