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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Убийце четырех человек вынесут приговор в Новоуральске

Жестокому убийце четырех человек вынесут приговор в Новоуральске

3 апреля 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney

Убийце четырех человек вынесут приговор в Новоуральске

В Новоуральске 4 апреля суд рассмотрит дело о жестоком убийстве мужчиной четырех человек.

Обвиняемому 19 лет. Его зовут Егор Стародубцев. Следствие полагает, что в апреле прошлого года он, будучи пьяным, решил сжечь дом в селе Тарасково. Сделал это он из мести к несовершеннолетней девочке и ее маме.

Сначала злоумышленник проник в дом, затем поджег опил и мягкую игрушку, забрал телевизор и, убедившись, что дом начал гореть, ушел. После он сжег еще и баню.

В мае того же года Стародубцев пришел в гости к приятелю, они поссорились. Тогда он решил убить друга, сообщает Свердловский облсуд.

В доме находился его приятель и еще три человека. Злоумышленник поджег сухие доски, которые лежали напротив входа. Таким образом он поджог дом с людьми и перегородил им выход, через который они могли спастись из огня.

Погибли четыре человека. Злоумышленника обвиняют по четырем уголовным статьям. В дом, в котором мужчина поджог четыре человека, он пришел с целью забрать деньги, которые давал приятелю в долг.

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