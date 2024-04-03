Жестокому убийце четырех человек вынесут приговор в Новоуральске

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Обвиняемому 19 лет. Его зовут Егор Стародубцев. Следствие полагает, что в апреле прошлого года он, будучи пьяным, решил сжечь дом в селе Тарасково. Сделал это он из мести к несовершеннолетней девочке и ее маме.
Сначала злоумышленник проник в дом, затем поджег опил и мягкую игрушку, забрал телевизор и, убедившись, что дом начал гореть, ушел. После он сжег еще и баню.
В мае того же года Стародубцев пришел в гости к приятелю, они поссорились. Тогда он решил убить друга, сообщает Свердловский облсуд.
В доме находился его приятель и еще три человека. Злоумышленник поджег сухие доски, которые лежали напротив входа. Таким образом он поджог дом с людьми и перегородил им выход, через который они могли спастись из огня.
Погибли четыре человека. Злоумышленника обвиняют по четырем уголовным статьям. В дом, в котором мужчина поджог четыре человека, он пришел с целью забрать деньги, которые давал приятелю в долг.