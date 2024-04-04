Двое свердловчан предстали перед судом за насилие и убийство 12-летней давности

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Братья 1979 и 1982 годов рождения предстали перед судом в Свердловской области по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девушек в 2012 году, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Девушки бесследно исчезли 12 лет назад, однако спустя год, в августе 2013 года, их скелетированные останки были случайно найдены рабочими, которые перекапывали лесной грунт недалеко от автотрассы Красноуфимск — Симинчи. Установить личности погибших удалось с помощью генетической экспертизы.
Изначально дело было отнесено к разряду труднораскрываемых из-за давности преступления и практически полном отсутствии улик. Однако в ходе расследования силовикам все же удалось собрать достаточное количество информации, которая вывела их на след двух ранее судимых братьев. Один из них жил в Красноуфимском районе и не работал. Другой переехал в Челябинскую область, сменил фамилию и работал грузчиком.
Подозреваемые были задержаны в августе 2023 года и сейчас предстали перед судом, который начал рассматривать дело по существу.
В Новоуральске суд вынесет приговор мужчине, который жестоко расправился с четырьмя людьми.