Двое свердловчан предстали перед судом за насилие и убийство 12-летней давности

Изначально дело было отнесено к разряду труднораскрываемых из-за давности преступления и практически полном отсутствии улик. Однако в ходе расследования силовикам все же удалось собрать достаточное количество информации, которая вывела их на след двух ранее судимых братьев. Один из них жил в Красноуфимском районе и не работал. Другой переехал в Челябинскую область, сменил фамилию и работал грузчиком.