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В Свердловской области судят братьев, изнасиловавших и убивших двух девушек

Двое свердловчан предстали перед судом за насилие и убийство 12-летней давности

4 апреля 2024, 10:46
Фото: 1MI

В Свердловской области судят братьев, изнасиловавших и убивших двух девушек

В Свердловской области начался процесс над братьями, которые много лет назад изнасиловали, убили и закопали двух подруг.

Братья 1979 и 1982 годов рождения предстали перед судом в Свердловской области по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девушек в 2012 году, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Девушки бесследно исчезли 12 лет назад, однако спустя год, в августе 2013 года, их скелетированные останки были случайно найдены рабочими, которые перекапывали лесной грунт недалеко от автотрассы Красноуфимск — Симинчи. Установить личности погибших удалось с помощью генетической экспертизы.

Изначально дело было отнесено к разряду труднораскрываемых из-за давности преступления и практически полном отсутствии улик. Однако в ходе расследования силовикам все же удалось собрать достаточное количество информации, которая вывела их на след двух ранее судимых братьев. Один из них жил в Красноуфимском районе и не работал. Другой переехал в Челябинскую область, сменил фамилию и работал грузчиком.

Фото: СУ СК Свердловской области

Подозреваемые были задержаны в августе 2023 года и сейчас предстали перед судом, который начал рассматривать дело по существу.

В Новоуральске суд вынесет приговор мужчине, который жестоко расправился с четырьмя людьми.

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