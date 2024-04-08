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Мужчина в военной форме выломал шлагбаум у «Высоцкого» в Екатеринбурге

Мужчина в военной форме выломал шлагбаум у «Высоцкого» в Екатеринбурге

8 апреля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Водитель снес шлагбаум у небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге. Все это действо попало на записи камер.

На кадрах видно, что автомобиль с челябинскими номерами подъехал к выезду, но платить за стоянку водитель не захотел, пишет Е1.

За рулем находилась девушка, а ее пассажир решил выйти и сломать шлагбаум для беспрепятственного проезда. Он согнул шлагбаум. Все это происходило 6 апреля. Машина на парковке простояла с 8 до 9 часов вечера.

Личность водителя сейчас пытаются установить по записям с камер видеонаблюдения. Отмечается, что ас стоянки стоит 200 рублей. Ущерб от поломки оценен в 55 тысяч.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Свердловская область#Автомобиль#Высоцкий#Стоянка#Военный#18+#Екатеринбург#Шлагбаумы#Дарья Сорокина#Камеры видеонаблюдения
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