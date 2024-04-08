Мужчина в военной форме выломал шлагбаум у «Высоцкого» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:48
На кадрах видно, что автомобиль с челябинскими номерами подъехал к выезду, но платить за стоянку водитель не захотел, пишет Е1.
За рулем находилась девушка, а ее пассажир решил выйти и сломать шлагбаум для беспрепятственного проезда. Он согнул шлагбаум. Все это происходило 6 апреля. Машина на парковке простояла с 8 до 9 часов вечера.
Личность водителя сейчас пытаются установить по записям с камер видеонаблюдения. Отмечается, что ас стоянки стоит 200 рублей. Ущерб от поломки оценен в 55 тысяч.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге.