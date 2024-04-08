Семьянин и рабочий завода из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Речь идет о Василии Деревянко. Он родом из Челябинска, но жил в Каменске-Уральском. Сюда он переехал после службы в армии, устроился на завод и женился, пишет Е1.
В администрации отметили, что Василий очень любил уделять время сыну, они вместе много гуляли и катались на велосипедах. Некоторых родных Василий потерял рано, но несмотря на все препятствия оставался жизнерадостным человеком.
Смерть военного наступила в ДНР 12 октября. Похоронят его 9 апреля.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском простятся с погибшем на СВО мотострелком.