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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Семьянин и рабочий завода из Каменска-Уральского погиб на СВО

Семьянин и рабочий завода из Каменска-Уральского погиб на СВО

8 апреля 2024, 11:05
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском похоронят 35-летнего военного. Он работал на предприятии и был заботливым семьянином.

Речь идет о Василии Деревянко. Он родом из Челябинска, но жил в Каменске-Уральском. Сюда он переехал после службы в армии, устроился на завод и женился, пишет Е1.

В администрации отметили, что Василий очень любил уделять время сыну, они вместе много гуляли и катались на велосипедах. Некоторых родных Василий потерял рано, но несмотря на все препятствия оставался жизнерадостным человеком.

Смерть военного наступила в ДНР 12 октября. Похоронят его 9 апреля.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском простятся с погибшем на СВО мотострелком.

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