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Тагильские фристайлисты завоевали золото и серебро Всероссийских соревнований

Золото и серебро в ски-кроссе завоевали тагильчане на Всероссийском турнирнире

8 апреля 2024, 11:44
Фото: СШОР «Аист»

Тагильские фристайлисты завоевали золото и серебро Всероссийских соревнований

Очень достойно выступили фристайлисты из Нижнего Тагила на Всероссийских стартах. Золотая и серебряная награды — у воспитанников СШОР «Аист».

В Пермском крае проходили Всероссийские соревнования по фристайлу. Высокий класс в дисциплине «ски-кросс» продемонстрировали юные тагильчане, сообщает СШОР «Аист».

Две медали, золотую и серебряную, увезли домой в Тагил воспитанники спортивной школы олимпийского резерва: Роман Герц сумел подняться на высшую степень пьедестала. Его коллега по команде Варвара Вепрева уступила лишь одну позицию сопернице и стала серебряным призером.

Тренируются ребята под руководством Олега Машанова.

Ранее воспитанники СШОР «Аист» привезли целую россыпь медалей с регионального первенства по ски-кроссу, которое проходило на ГК «Гора Долгая». Роман Герц и Варвара Вепрева также выступили успешно и стали золотыми призерами. А всего тагильчане шесть раз становились победителями в разных возрастных категориях.

Тагильчанка Софья Хамитова привезла серебряную медаль Первенства России по горным лыжам.

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#Спорт#Нижний Тагил#Аист#Лыжный спорт#Екатеринбург#СШОР#Фристайл#Ски-кросс#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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