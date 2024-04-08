Золото и серебро в ски-кроссе завоевали тагильчане на Всероссийском турнирнире

Ранее воспитанники СШОР «Аист» привезли целую россыпь медалей с регионального первенства по ски-кроссу, которое проходило на ГК «Гора Долгая». Роман Герц и Варвара Вепрева также выступили успешно и стали золотыми призерами. А всего тагильчане шесть раз становились победителями в разных возрастных категориях.