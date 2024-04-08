Золото и серебро в ски-кроссе завоевали тагильчане на Всероссийском турнирнире

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Пермском крае проходили Всероссийские соревнования по фристайлу. Высокий класс в дисциплине «ски-кросс» продемонстрировали юные тагильчане, сообщает СШОР «Аист».
Две медали, золотую и серебряную, увезли домой в Тагил воспитанники спортивной школы олимпийского резерва: Роман Герц сумел подняться на высшую степень пьедестала. Его коллега по команде Варвара Вепрева уступила лишь одну позицию сопернице и стала серебряным призером.
Тренируются ребята под руководством Олега Машанова.
Ранее воспитанники СШОР «Аист» привезли целую россыпь медалей с регионального первенства по ски-кроссу, которое проходило на ГК «Гора Долгая». Роман Герц и Варвара Вепрева также выступили успешно и стали золотыми призерами. А всего тагильчане шесть раз становились победителями в разных возрастных категориях.
Тагильчанка Софья Хамитова привезла серебряную медаль Первенства России по горным лыжам.