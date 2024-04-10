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46 укусов клеща зарегистрировано в Свердловской области

46 укусов клеща зарегистрировано в Свердловской области

10 апреля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области от укусов клещей пострадало 46 человек на начало апреля 2024 года.

7 человек из общего числа пострадавших являются жителями Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург».

О нескольких десятках известных случаев клещевых укусов рассказал главврач Центра здоровья и мед профилактики Александр Харитонов.

Напомним, 25 марта 2024 года в Свердловской области от первого клещевого укуса пострадал маленький ребенок, который находился около Екатеринбурга. Его отвезли в больницу для оказания необходимой помощи.

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