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Published Сегодня, 08:32

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Обвиняемому в убийстве 16-летней школьнице велосипедисту ужесточили статью

Обвиняемый в смерти 16-летней девушки мужчина ответит за «покушение на изнасилование»

10 апреля 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney

Обвиняемому в убийстве 16-летней школьнице велосипедисту ужесточили статью

Эдуарда Голикова которого подозревают в жестокой расправе над 16-летней девочкой, будут судить еще по одной уголовной статье. Ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

В деле об убийстве 16-летней жительницы Каменска-Уральского по имени Дана появились новые обстоятельства. Ее предполагаемому убийце Эдуарду Голикову добавили еще одну уголовную статью — «Покушение на изнасилование», сообщил «4 Канал».

Ранее Голикову вменяли только убийство и кражу. Теперь же мужчине, которого видели в ночь гибели девочки недалеко от места преступления, грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В деле о смерти Даны очнеь много непонятного. Школьница из Каменска-Уральского 8 августа 2023 года уехала в Екатеринбург поступать в педагогический колледж и пропала. Спустя несколько дней ее тело обнаружили в родном городе в овраге. Следов насилия на ее теле при первом осмотре не нашли, и изначально следователи предположили гибель от наркотиков, однако токсикологическая экспертиза этого не подтвердила.

По подозрению в причастности к гибели девушки задержали Голикова, которого видели недалеко рот места преступления на велосипеде. Ранее он уже был судим.

Ранее в Екатеринбурге за насилие над 6-летним ребенком получил 6,5 лет 18-летний юноша.

Двое свердловчан предстали перед судом за насилие и убийство 12-летней давности
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#Каменск-Уральский#Уголовное дело#Гибель#Убийство#Криминал#Изнасилование#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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