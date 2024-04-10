Обвиняемый в смерти 16-летней девушки мужчина ответит за «покушение на изнасилование»

В деле о смерти Даны очнеь много непонятного. Школьница из Каменска-Уральского 8 августа 2023 года уехала в Екатеринбург поступать в педагогический колледж и пропала. Спустя несколько дней ее тело обнаружили в родном городе в овраге. Следов насилия на ее теле при первом осмотре не нашли, и изначально следователи предположили гибель от наркотиков, однако токсикологическая экспертиза этого не подтвердила.