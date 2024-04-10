Обвиняемый в смерти 16-летней девушки мужчина ответит за «покушение на изнасилование»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В деле об убийстве 16-летней жительницы Каменска-Уральского по имени Дана появились новые обстоятельства. Ее предполагаемому убийце Эдуарду Голикову добавили еще одну уголовную статью — «Покушение на изнасилование», сообщил «4 Канал».
Ранее Голикову вменяли только убийство и кражу. Теперь же мужчине, которого видели в ночь гибели девочки недалеко от места преступления, грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
В деле о смерти Даны очнеь много непонятного. Школьница из Каменска-Уральского 8 августа 2023 года уехала в Екатеринбург поступать в педагогический колледж и пропала. Спустя несколько дней ее тело обнаружили в родном городе в овраге. Следов насилия на ее теле при первом осмотре не нашли, и изначально следователи предположили гибель от наркотиков, однако токсикологическая экспертиза этого не подтвердила.
По подозрению в причастности к гибели девушки задержали Голикова, которого видели недалеко рот места преступления на велосипеде. Ранее он уже был судим.
Ранее в Екатеринбурге за насилие над 6-летним ребенком получил 6,5 лет 18-летний юноша.