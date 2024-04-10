Жители Нижнего Тагила пожаловались на соседей, устроивших дома приют для собак

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Жители заявляют, что из жилья соседей постоянно слышен лай собак, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». Местная жительница отмечает, что собаки шумят, кидаются на людей, а в подъезде стоит неприятный запах.
В комментариях к посту, пользовательница Мария отмечает, что в основном собаки бегают с детьми и лают только на автомобили. При этом, по словам девушки, животных уже отлавливали и некоторое время они бегали с бирками. Однако сейчас их нет.
В администрации Нижнего Тагила соседям посоветовали обратиться к участковому. Однако сделать это можно только в том случае, если собаки не бродячие, а владелец игнорирует просьбы не отпускать животное на самовыгул.
Напомним, ранее в Богдановиче в квартире был обнаружен питомник с мейн-кунами. Соседи владелицы жаловались на неприятный запах в подъезде, а Роспотребнадзор в ходе проверки выявил превышение содержания аммиака в воздухе.