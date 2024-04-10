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Жители Нижнего Тагила пожаловались на соседей, устроивших дома приют для собак

Жители Нижнего Тагила пожаловались на соседей, устроивших дома приют для собак

10 апреля 2024, 07:31
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Жители многоэтажного дома на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле заявили о соседях, которые приютили собак. Они проживают в квартире и на лестничной клетке.

Жители заявляют, что из жилья соседей постоянно слышен лай собак, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». Местная жительница отмечает, что собаки шумят, кидаются на людей, а в подъезде стоит неприятный запах.

В комментариях к посту, пользовательница Мария отмечает, что в основном собаки бегают с детьми и лают только на автомобили. При этом, по словам девушки, животных уже отлавливали и некоторое время они бегали с бирками. Однако сейчас их нет.

В администрации Нижнего Тагила соседям посоветовали обратиться к участковому. Однако сделать это можно только в том случае, если собаки не бродячие, а владелец игнорирует просьбы не отпускать животное на самовыгул.

Напомним, ранее в Богдановиче в квартире был обнаружен питомник с мейн-кунами. Соседи владелицы жаловались на неприятный запах в подъезде, а Роспотребнадзор в ходе проверки выявил превышение содержания аммиака в воздухе.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Животные#Собаки#Приют#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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