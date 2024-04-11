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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Свердловского бизнесмена уличили в поставках поддельного мяса в дом престарелых

Свердловский «Премиум» поставлял в дом престарелых мясо непремиального качества

11 апреля 2024, 14:18
Фото: 1MI

Свердловского бизнесмена уличили в поставках поддельного мяса в дом престарелых

Ржевский дом-интернат для престарелых в Тверской области получал от свердловской фирмы «Премиум» поддельные продукты.

Пенсионерам подавали на обед и ужин говяжью печень с добавками из мяса свиньи. Подделку удалось выявить с помощью лабораторных анализов, информирует Россельхознадзор по Ярославской и Тверской областям.

Поставками занималось свердловское предприятие ООО «Премиум». Предпринимателю вынесено предупреждение. Сообщается также, что это уже не первое нарекание в адрес данной фирмы.

Ранее первоуральский предприниматель торговал в своем киоске поддельными сигаретами и алкоголем.

Предпринимательница в Екатеринбурге поставляла поддельное масло в школы и больницы
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Проверка#Свердловская область#Россельхознадзор#Подделка#Продукты питания#Екатеринбург#Поставщик питания#Печень
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