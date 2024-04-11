Свердловский «Премиум» поставлял в дом престарелых мясо непремиального качества

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Пенсионерам подавали на обед и ужин говяжью печень с добавками из мяса свиньи. Подделку удалось выявить с помощью лабораторных анализов, информирует Россельхознадзор по Ярославской и Тверской областям.
Поставками занималось свердловское предприятие ООО «Премиум». Предпринимателю вынесено предупреждение. Сообщается также, что это уже не первое нарекание в адрес данной фирмы.
Ранее первоуральский предприниматель торговал в своем киоске поддельными сигаретами и алкоголем.