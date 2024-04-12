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Published Сегодня, 10:35

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Якубовичу потребовалась медпомощь после викторины «Опорный край» в Екатеринбурге

Якубовичу потребовалась медпомощь после викторины «Опорный край» в Екатеринбурге

12 апреля 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Телеведущего Леонида Якубовича отвезли в больницу после торжественной церемонии объявления победителей викторины «Опорный край».

Все из-за плохого самочувствия, пишет Ура.ру. Известно, что шоумен потянул спину. Ему пришлось нелегко во время ведения церемонии. В вечернее время 12 апреля он должен улететь в Калугу. Предварительно его решили показать специалистам.

Напомним, что во время ведения мероприятия Якубовия допустил некоторые оплошности. Например, он с ошибками назвал некоторые свердловские места.

Ранее были названы имена всех победителей данной викторины. Их определили случайным образом.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Больница#Свердловская область#Мероприятие#Специалисты#Викторина#Леонид Якубович#Екатеринбург#Медпомощь#Опорный край
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