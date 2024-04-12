Якубовичу потребовалась медпомощь после викторины «Опорный край» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Все из-за плохого самочувствия, пишет Ура.ру. Известно, что шоумен потянул спину. Ему пришлось нелегко во время ведения церемонии. В вечернее время 12 апреля он должен улететь в Калугу. Предварительно его решили показать специалистам.
Напомним, что во время ведения мероприятия Якубовия допустил некоторые оплошности. Например, он с ошибками назвал некоторые свердловские места.
Ранее были названы имена всех победителей данной викторины. Их определили случайным образом.