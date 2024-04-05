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Свердловские неонатологи на вертолете перевезли недоношенных близнецов в ОДКБ

В Свердловской области врачи спасли килограммовых недоношенных близнецов

5 апреля 2024, 11:53
Фото: Свердловский пул

Свердловские неонатологи на вертолете перевезли недоношенных близнецов в ОДКБ

Малыши весом не более 1 кг появились на свет в одном из районов Свердловской области. В Екатеринбург их перевезли на вертолете.

Вертолет регионального Центра медицины катастроф доставил крохотных близнецов в лечебное учреждение Екатеринбурга. Транспортировка детей, которые появились на свет на 27 неделе беременности, заняла около часа, сообщает департамент информполитики.

Фото: Свердловский пул

В спасении недоношенных малышей участвовали неонатологи ОДКБ, которые после сообщения об экстренной ситуации подготовили специальные транспортировочные инкубаторы и отправились в путь на вертолете Ми-8 ТЦМК. На месте оба ребенка весом 1 кг и 970 граммов были подключены к аппаратам ИВЛ и перемещены в кювезы. В пути медики контролировали работу сердца, давление и насыщение кислородом. Транспортировка прошла удачно. Дети будут лечиться в региональном перинатальном центре.

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В Свердловской области каждый год раньше срока в среднем рождаются 1500 детей. Из них 250 имеют массу тела ниже 1500 граммов, 100 — критически низкую массу тела менее килограмма.

В новогоднюю ночь 2024 года первой на свет в регионе появилась девочка.

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