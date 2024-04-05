В Свердловской области врачи спасли килограммовых недоношенных близнецов

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Вертолет регионального Центра медицины катастроф доставил крохотных близнецов в лечебное учреждение Екатеринбурга. Транспортировка детей, которые появились на свет на 27 неделе беременности, заняла около часа, сообщает департамент информполитики.
В спасении недоношенных малышей участвовали неонатологи ОДКБ, которые после сообщения об экстренной ситуации подготовили специальные транспортировочные инкубаторы и отправились в путь на вертолете Ми-8 ТЦМК. На месте оба ребенка весом 1 кг и 970 граммов были подключены к аппаратам ИВЛ и перемещены в кювезы. В пути медики контролировали работу сердца, давление и насыщение кислородом. Транспортировка прошла удачно. Дети будут лечиться в региональном перинатальном центре.
В Свердловской области каждый год раньше срока в среднем рождаются 1500 детей. Из них 250 имеют массу тела ниже 1500 граммов, 100 — критически низкую массу тела менее килограмма.
В новогоднюю ночь 2024 года первой на свет в регионе появилась девочка.