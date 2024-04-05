В Свердловской области врачи спасли килограммовых недоношенных близнецов

В спасении недоношенных малышей участвовали неонатологи ОДКБ, которые после сообщения об экстренной ситуации подготовили специальные транспортировочные инкубаторы и отправились в путь на вертолете Ми-8 ТЦМК. На месте оба ребенка весом 1 кг и 970 граммов были подключены к аппаратам ИВЛ и перемещены в кювезы. В пути медики контролировали работу сердца, давление и насыщение кислородом. Транспортировка прошла удачно. Дети будут лечиться в региональном перинатальном центре.