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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Врачей на зарплату 100 тысяч ищут в Свердловской области

Врачам предлагают поехать работать на север Свердловской области за 100 тысяч

28 февраля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

Врачей на зарплату 100 тысяч ищут в Свердловской области

Региональный Минздрав ищет врачей на зарплату 100 тысяч, которые готовы поехать работать на север Свердловской области.

Зарплаты для медиков в этих условиях начинаются от 60 тысяч рублей. В настоящий момент во взрослую больницу нужны кардиолог, терапевт, онколог и специалист рентгенохирургических методов диагностики. Им предлагают вознаграждения от 100 тысяч.

В детское медучреждение требуется хирург с зарплатой от 100 тысяч. Для поликлиники требуется ЛОР-врач и кардиолог. Им гарантируют вознаграждение в 70 тысяч. Фельдшерам обещают платить от 60 тысяч.

Опыт работы для этих специалистов не обязателен. Нужно лишь подтвердить документально свою квалификацию. Больница будет оплачивать обучение некоторых специалистов. Им готовы предоставить служебное жилье.

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