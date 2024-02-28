Врачам предлагают поехать работать на север Свердловской области за 100 тысяч

Зарплаты для медиков в этих условиях начинаются от 60 тысяч рублей. В настоящий момент во взрослую больницу нужны кардиолог, терапевт, онколог и специалист рентгенохирургических методов диагностики. Им предлагают вознаграждения от 100 тысяч.