Врачам предлагают поехать работать на север Свердловской области за 100 тысяч

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Зарплаты для медиков в этих условиях начинаются от 60 тысяч рублей. В настоящий момент во взрослую больницу нужны кардиолог, терапевт, онколог и специалист рентгенохирургических методов диагностики. Им предлагают вознаграждения от 100 тысяч.
В детское медучреждение требуется хирург с зарплатой от 100 тысяч. Для поликлиники требуется ЛОР-врач и кардиолог. Им гарантируют вознаграждение в 70 тысяч. Фельдшерам обещают платить от 60 тысяч.
Опыт работы для этих специалистов не обязателен. Нужно лишь подтвердить документально свою квалификацию. Больница будет оплачивать обучение некоторых специалистов. Им готовы предоставить служебное жилье.
Ранее дефицит кадров в регионе придумали решать за счет школьников и пенсионеров.