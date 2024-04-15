ФСБ рассказала свердловчанам о поведении во время атаки беспилотников

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Первое правило — не верить фейкам. А, следовательно, не поддаваться панике и проверять достоверность информации в официальных источниках. Также граждан просят не пересылать родным и знакомым не проверенные сообщения.
Если человек заметил в небе беспилотник, следует срочно позвонить по номеру 112. Нужно будет назвать оператору ФИО, точный адрес нахождения, как ведет себя устройство в небе и какие звуки издает.
За распространение фейков гражданам грозит как административная, так и уголовная ответственность. Административная — по части 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации).
Уголовная ответственность грозит по ст. 107 УК РФ за ложное сообщение о терроризме, а также по 280.3 за дискредитацию армии. По этим статьям грозит до 5 или до 10 лет тюрьмы.
Ранее власти Пермского края объяснили происхождение напугавших жителей БПЛА.