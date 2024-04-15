tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

ФСБ рассказала о правилах во время атаки беспилотников в Свердловской области

ФСБ рассказала свердловчанам о поведении во время атаки беспилотников

15 апреля 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

ФСБ рассказала о правилах во время атаки беспилотников в Свердловской области

ФСБ опубликовала правила поведения во время предположительной атаки беспилотников Свердловской области. Это меры предостороженности на случай ЧП.

Первое правило — не верить фейкам. А, следовательно, не поддаваться панике и проверять достоверность информации в официальных источниках. Также граждан просят не пересылать родным и знакомым не проверенные сообщения.

Если человек заметил в небе беспилотник, следует срочно позвонить по номеру 112. Нужно будет назвать оператору ФИО, точный адрес нахождения, как ведет себя устройство в небе и какие звуки издает.

Фото: «Антитеррор Урал»

За распространение фейков гражданам грозит как административная, так и уголовная ответственность. Административная — по части 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации).

Уголовная ответственность грозит по ст. 107 УК РФ за ложное сообщение о терроризме, а также по 280.3 за дискредитацию армии. По этим статьям грозит до 5 или до 10 лет тюрьмы.

Ранее власти Пермского края объяснили происхождение напугавших жителей БПЛА.

Иран атаковал Израиль огромным количеством беспилотников
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое свердловских операторов беспилотников погибли на СВОШкольников в Свердловской области научат управлять беспилотникамиПроизводство беспилотников в Свердловской области вырастет почти в четыре раза
#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#ФСБ#Административная ответственность#Уголовная ответственность#Тюрьма#ЧП#Пермский край#Терроризм#18+#Екатеринбург#Дискредитация армии#Фейки#Беспилотники
Подпишитесь
Облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил
Вчера, 11:23
Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения
Вчера, 11:48
В Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей
Сегодня, 09:40
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Сегодня, 09:54
В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт
Вчера, 10:28
"