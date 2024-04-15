Глава полиции Свердловской области объявил выговоры сотрудникам ОВД Туринска

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
По результатам совещания Мешков объявил выговоры нескольким руководителям отдела. Перед личным составом он поставил задачи по главным направлениям работы, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Нехватка кадров в отделе составляет более 12%. Снизилось количество преступлений против собственности и краж. При этом в течение трех месяцев возросло количество зарегистрированных преступлений.
Так, напряженная обстановка складывается с экономическими и коррупционными вызовами, распространением наркотиков, преступностью среди подростков и другими преступлениями.
Напомним, в Каменске-Уральском организовали проверку в полиции после того, как толпа подростков избила сверстника, а правоохранительные органы не отреагировали на обращение пострадавшего.