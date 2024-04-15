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Глава полиции Свердловской области объявил выговоры сотрудникам ОВД Туринска

Глава полиции Свердловской области объявил выговоры сотрудникам ОВД Туринска

15 апреля 2024, 09:33
Фото: Начальник пресс-службы областного МВД Валерий Горелых
Глава свердловского ГУ МВД Александр Мешков привлек к ответственности нескольких начальников полиции Туринска.

По результатам совещания Мешков объявил выговоры нескольким руководителям отдела. Перед личным составом он поставил задачи по главным направлениям работы, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Нехватка кадров в отделе составляет более 12%. Снизилось количество преступлений против собственности и краж. При этом в течение трех месяцев возросло количество зарегистрированных преступлений.

Так, напряженная обстановка складывается с экономическими и коррупционными вызовами, распространением наркотиков, преступностью среди подростков и другими преступлениями.

Напомним, в Каменске-Уральском организовали проверку в полиции после того, как толпа подростков избила сверстника, а правоохранительные органы не отреагировали на обращение пострадавшего.

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