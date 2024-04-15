Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила

Екатерина много лет работала журналистом в газете «Машиностроитель». Скончалась она 25 марта прошлого года. В больницу девушка попала после того, как почувствовала сильное недомогание. Она обратилась в медучреждение, там она потеряла сознание и далее оказалась в реанимации.