Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Женщина скончалась в больнице №1. К настоящему моменту стали известны результаты исследования, пишет Е1.
Екатерина много лет работала журналистом в газете «Машиностроитель». Скончалась она 25 марта прошлого года. В больницу девушка попала после того, как почувствовала сильное недомогание. Она обратилась в медучреждение, там она потеряла сознание и далее оказалась в реанимации.
Там с медиками она разговаривала жестами и кивками головы. Через несколько часов после обращения в медучреждение Екатерина скончалась.
Экспертиза показала, что причиной смерти стала язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с перфорацией стенки луковицы кишки в области язвы и фибринозно-фибропластическим перитонитом. Это значит, что часть содержимого тонкой кишки попало в брюшную полость. Произошел сепсис.
До смерти Екатерины врачи установили, что у нее якобы двусторонняя пневмония. Ошибка в диагнозе, как считают эксперты комиссии, не повлияла на исход, потому что Екатерина находилась в критическом состоянии. Вероятность смерти была 89,5%.
Кроме того, специалисты нашли список дефектов лечения журналистки. В их числе несвоевременное выполнение обследования, а также оценка состояния девушки, отсутствие динамического наблюдения со стороны хирурга.
Адвокат семьи умершей Юлия Липинская отметила, что найденные нарушения все же повлияли на ее гибель.
Ранее сообщалось, что недавно были обнаружены ошибки в работе медиков, которые лечили Евлашину. Их нашла страховая компания.