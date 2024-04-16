Пожарных с севера перебрасывают в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Теплые температуры установятся в городе с 18 апреля. Поэтому в Екатеринбург съезжаются дополнительные силы спасателей уральской Авиабазы охраны лесов.
По словам и.о начальника авиабазы Александра Петрова, уже через два дня в городе установятся теплые температуры. Жара достигнет 27 градусов.
В связи с этим в областной центр были переброшены три группы пожарных с севера — Ивделя и Серова. В этих городах будет прохладнее. Также была сформирована группа из 25 спасателей.
Кроме Екатеринбурга, допсилы будут трудиться в Березовском и Каменске-Уральском. Для работы все готово.
Ранее сообщалось, что житель Перми выпрыгнул из окна девятиэтажки из-за пожара.