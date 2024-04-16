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Пожарных с севера перебрасывают в Екатеринбург

Пожарных с севера перебрасывают в Екатеринбург

16 апреля 2024, 09:09
Фото: 1MI
В Екатеринбург съезжаются пожарные с севера. Они готовятся к жаре.

Теплые температуры установятся в городе с 18 апреля. Поэтому в Екатеринбург съезжаются дополнительные силы спасателей уральской Авиабазы охраны лесов.

По словам и.о начальника авиабазы Александра Петрова, уже через два дня в городе установятся теплые температуры. Жара достигнет 27 градусов.

В связи с этим в областной центр были переброшены три группы пожарных с севера — Ивделя и Серова. В этих городах будет прохладнее. Также была сформирована группа из 25 спасателей.

Кроме Екатеринбурга, допсилы будут трудиться в Березовском и Каменске-Уральском. Для работы все готово.

Ранее сообщалось, что житель Перми выпрыгнул из окна девятиэтажки из-за пожара.

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#Дарья Сорокина#Общество#Каменск-Уральский#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Пожарные#Серов#Жара#Ивдель#Екатеринбург#Авиабаза#Березовское
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