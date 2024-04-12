Юные тагильские пожарные хорошо «зажгли» на областном этапе Всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Юные пожарные дружинники из Политехнического лицея показали отличные результаты на региональном этапе тематического Всероссийского конкурса, сообщает ГДДЮТ в соцсетях.
Команда тагильчан под названием «01» по итогам соревнований вошли в число призеров, заняв почетное третье место. Всего за победу боролись 15 команд со всех уголков Свердловской области.
Юные пожарные представили на суд жюри презентации, видеофильмы. Также жюри оценивало количество и качество проведенных мероприятий, участие дружины в общественной жизни города.
В конце февраля в Тагиле наградили юных инспекторов движения.