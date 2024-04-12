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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Команда из Тагила признана одной из лучших дружин юных пожарных в области

Юные тагильские пожарные хорошо «зажгли» на областном этапе Всероссийского конкурса

12 апреля 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney

Команда из Тагила признана одной из лучших дружин юных пожарных в области

В Свердловской области определили лучшие юные пожарные дружины. Тагильчане вошли в тройку призеров.

Юные пожарные дружинники из Политехнического лицея показали отличные результаты на региональном этапе тематического Всероссийского конкурса, сообщает ГДДЮТ в соцсетях.

Команда тагильчан под названием «01» по итогам соревнований вошли в число призеров, заняв почетное третье место. Всего за победу боролись 15 команд со всех уголков Свердловской области.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Юные пожарные представили на суд жюри презентации, видеофильмы. Также жюри оценивало количество и качество проведенных мероприятий, участие дружины в общественной жизни города.

В конце февраля в Тагиле наградили юных инспекторов движения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Пожарные#Команда#Призеры#Дружина#Екатеринбург#Всероссийский конкурс#Гордость Нижнего Тагила
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