Сестре погибшего горнометаллурга из Екатеринбурга выплатят 1 млн рублей компенсации

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Погибший сотрудник предприятия работал в условиях повышенной опасности. При этом отсутствовал контроль за рабочими местами металлургов-аппаратчиков, а сами они трудились под угрозой падения ледяных обломков.