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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Екатеринбурге сестра погибшего горнометаллурга получит компенсацию 1 млн

Сестре погибшего горнометаллурга из Екатеринбурга выплатят 1 млн рублей компенсации

16 апреля 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге сестра погибшего горнометаллурга получит компенсацию 1 млн

Аппаратчик-горнометаллург из Екатеринбурга работал на горнорудном комплексе «Самолазовский» и погиб при исполнении служебных обязанностей.

Предприятие выплатит родственнице погибшего на производстве рабочего 1 млн рублей моральной компенсации. Доказано, что мужчина умер из-за нарушений охраны труда, сообщает прокуратура Свердловской области.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Погибший сотрудник предприятия работал в условиях повышенной опасности. При этом отсутствовал контроль за рабочими местами металлургов-аппаратчиков, а сами они трудились под угрозой падения ледяных обломков.

Суд учел данные обстоятельства и удовлетворил требования сестры о взыскании морального ущерба. Решение пока не вступило в силу.

Ранее суд присудил тагильскому ВГОКу выплатить 700 тысяч рублей морального ущерба дочери погибшего рабочего.

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#Дарья Бобровицкая#Прокуратура#Суд#Нарушения#Моральный ущерб#Сестра#Гибель человека#Охрана труда#Екатеринбург
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