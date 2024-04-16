Сестре погибшего горнометаллурга из Екатеринбурга выплатят 1 млн рублей компенсации

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Предприятие выплатит родственнице погибшего на производстве рабочего 1 млн рублей моральной компенсации. Доказано, что мужчина умер из-за нарушений охраны труда, сообщает прокуратура Свердловской области.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Погибший сотрудник предприятия работал в условиях повышенной опасности. При этом отсутствовал контроль за рабочими местами металлургов-аппаратчиков, а сами они трудились под угрозой падения ледяных обломков.
Суд учел данные обстоятельства и удовлетворил требования сестры о взыскании морального ущерба. Решение пока не вступило в силу.
Ранее суд присудил тагильскому ВГОКу выплатить 700 тысяч рублей морального ущерба дочери погибшего рабочего.