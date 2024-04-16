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В Нижнем Тагиле названы имена лучших «Учеников года»

«Учеников года» выбрали в Нижнем Тагиле

16 апреля 2024, 06:29
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле названы имена лучших «Учеников года»

В Нижнем Тагиле подвели итоги тагильского этапа конкурса «Ученик года-2024». Заявки для участия подал 21 человек. Это представители 11 школ.

В результате 15 обучающихся вышли на очный этап. Соревновались школьники в ГДДЮТ. Все ученики смогли продемонстрировать свои таланты, сообщили в Управлении образования.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Во время одной из дискуссий ученики школ порассуждали на тему семьи, в том числе они цитировали высказывания классиков на эту тему. В последствии были названы имена лучших:

  • «Общественник года» — Царев Матвей, школа №90;
  • «Председатель совета обучающихся года» — Сорокина Софья, школа №90;
  • «Доброволец года» — Сергина Радмила, школа №44;
  • «Творческая личность года» — Сыроедина Анастасия, школа №32;
  • «Спортсмен года» — Горелов Матвей, школа №32;
  • «Интеллект года» — Русакова Анастасия, Лицей.

Этим ребятам вскоре нужно будет представить Нижний Тагил на дальнейшем этапе конкурса, который пройдет в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что уборщица из села под Екатеринбургом выиграла в викторине квартиру.

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