«Учеников года» выбрали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В результате 15 обучающихся вышли на очный этап. Соревновались школьники в ГДДЮТ. Все ученики смогли продемонстрировать свои таланты, сообщили в Управлении образования.
Во время одной из дискуссий ученики школ порассуждали на тему семьи, в том числе они цитировали высказывания классиков на эту тему. В последствии были названы имена лучших:
Этим ребятам вскоре нужно будет представить Нижний Тагил на дальнейшем этапе конкурса, который пройдет в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что уборщица из села под Екатеринбургом выиграла в викторине квартиру.