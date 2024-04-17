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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

«Библионочь-2024» пройдет в Нижнем Тагиле 20 апреля

Квесты, мастер-классы, поэтические встречи: «Библионочь-2024» пройдет в Нижнем Тагиле

17 апреля 2024, 09:02
Фото: 1MI

«Библионочь-2024» пройдет в Нижнем Тагиле 20 апреля

В Нижнем Тагиле 20 апреля состоится XIII Всероссийская акция «Библионочь-2024». Приглашаются все желающие.

Подготовлена познавательная программа, как для взрослых, так и для детей. Состоятся лекции по разнообразной литературе, о творчестве Марины Цветаевой и Александра Блока, рассказали в администрации.

Кроме того, для гостей подготовлены обзоры книг о музеях мира. Также для взрослых были созданы подборки изданий о путешествиях и по саморазвитию.

Молодежь сможет посоревноваться в финансовой грамотности в игре «Финансовая копилка». А фанаты восточной культуры смогут по-достоинству оценить видеообзоры литературе из Кореи и манги.

Запланировано и множество интерактивных программ. К примеру, пройдет квиз по Гарри Поттеру, мастер-класс по рисованию, викторина по мультикам. Все мероприятия состоятся в разных библиотеках города.

Ранее сообщалось, что мастер художественной обработки бересты из Нижнего Тагила открыл свою выставку.

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