Квесты, мастер-классы, поэтические встречи: «Библионочь-2024» пройдет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Подготовлена познавательная программа, как для взрослых, так и для детей. Состоятся лекции по разнообразной литературе, о творчестве Марины Цветаевой и Александра Блока, рассказали в администрации.
Кроме того, для гостей подготовлены обзоры книг о музеях мира. Также для взрослых были созданы подборки изданий о путешествиях и по саморазвитию.
Молодежь сможет посоревноваться в финансовой грамотности в игре «Финансовая копилка». А фанаты восточной культуры смогут по-достоинству оценить видеообзоры литературе из Кореи и манги.
Запланировано и множество интерактивных программ. К примеру, пройдет квиз по Гарри Поттеру, мастер-класс по рисованию, викторина по мультикам. Все мероприятия состоятся в разных библиотеках города.
Ранее сообщалось, что мастер художественной обработки бересты из Нижнего Тагила открыл свою выставку.