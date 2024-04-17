Зоопарк Екатеринбурга признали одним из лучших в России

Ранее львица Мира встретила юбилей в свердловском зоопарке. Ей исполнилось пять лет. Львица родилась в зверинце и сейчас живет в одном вольере с мамой и папой. Все вместе они любят есть белковую пищу и переговариваться между собой при помощи рычания.