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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Зоопарк Екатеринбурга стал лауреатом премии «Парки России»

Зоопарк Екатеринбурга признали одним из лучших в России

17 апреля 2024, 12:27
Фото: Зоопарк Екатеринбурга

Зоопарк Екатеринбурга стал лауреатом премии «Парки России»

Зоопарк Екатеринбурга получил награду — диплом лауреата премии «Парки России». Приза он удостоился в номинации «Зоопарк года».

Кроме того, званий лауреатов на этой премии удостоились зверинцы из Новосибирска, Ростова-на-Дону, Удмуртии и Пензы.

Победу в конкурсе одержал зоопарк из Ярославля. Церемония вручения призов была организована 3 апреля в столице.

Ранее львица Мира встретила юбилей в свердловском зоопарке. Ей исполнилось пять лет. Львица родилась в зверинце и сейчас живет в одном вольере с мамой и папой. Все вместе они любят есть белковую пищу и переговариваться между собой при помощи рычания.

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