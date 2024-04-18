Дорожники провели ямочный ремонт в районе путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Нижнем Тагиле прошел ямочный ремонт на мосту на улице Циолковского, сообщает «Тагилдорсторой».
Дорожники подлатали самые проблемные участки, однако горожане ждут капитального ремонта объекта.
Это конечно хорошо, но где же капитальное покрытие? Когда уже закончат ремонт моста, развязки с Грибоедова? — пишет один из жителей города в комментариях.
Напомним, что именно «Тагилдорстрою» был передан путепровод на Циолковского и улица Октябрьской революции после расторжения договора с «Уралстроймонтажем». Подрядчик уже приступил к работам: возводятся ограждения на тротуарах, строятся объездные пути для автотранспорта.
В первую очередь дорожники займутся участком от ЦУМа до улицы Газетной.