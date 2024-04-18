Дорожники провели ямочный ремонт в районе путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле

Напомним, что именно «Тагилдорстрою» был передан путепровод на Циолковского и улица Октябрьской революции после расторжения договора с «Уралстроймонтажем». Подрядчик уже приступил к работам: возводятся ограждения на тротуарах, строятся объездные пути для автотранспорта.