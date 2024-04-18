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В Нижнем Тагиле прошел ямочный ремонт в районе моста на Циолковского

Дорожники провели ямочный ремонт в районе путепровода на Циолковского в Нижнем Тагиле

18 апреля 2024, 08:43
Фото: Тагилдорстрой

В Нижнем Тагиле прошел ямочный ремонт в районе моста на Циолковского

Рабочие подлатали дорожное полотно на одном из самых проблемных участков в Нижнем Тагиле — путепроводе на Циолковского.

В Нижнем Тагиле прошел ямочный ремонт на мосту на улице Циолковского, сообщает «Тагилдорсторой».

Дорожники подлатали самые проблемные участки, однако горожане ждут капитального ремонта объекта.

Это конечно хорошо, но где же капитальное покрытие? Когда уже закончат ремонт моста, развязки с Грибоедова? — пишет один из жителей города в комментариях.

Напомним, что именно «Тагилдорстрою» был передан путепровод на Циолковского и улица Октябрьской революции после расторжения договора с «Уралстроймонтажем». Подрядчик уже приступил к работам: возводятся ограждения на тротуарах, строятся объездные пути для автотранспорта.

В первую очередь дорожники займутся участком от ЦУМа до улицы Газетной.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Подрядчик#Контракт#Ремонт дороги#Ямы#Дорожные работы#Екатеринбург#Путепровод
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