Приставы разыскивают свердловскую мать двоих детей за долг в 3 миллиона

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
У Ирины есть 22-летний сын и дочка, которой 17 лет, сообщили в региональном ФССП.
Известно, что женщина знает о своем долге, но уклоняется от его уплаты. Найти ее по месту регистрации не удалось, так как она там не живет. Дозвониться тоже не получилось. Поэтому гражданку объявили в розыск.
Ранее в Нижнем Тагиле был найден страдающий амнезией пенсионер. Ему 79 лет. Пропал мужчина 16 апреля, а был найден 17-го неравнодушными гражданами. С ним все в порядке.