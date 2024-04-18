tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Свердловской области разыскивается мать двоих детей за долг в 3 миллиона

Приставы разыскивают свердловскую мать двоих детей за долг в 3 миллиона

18 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI

В Свердловской области разыскивается мать двоих детей за долг в 3 миллиона

Судебные приставы ищут 55-летнюю женщину, которая задолжала двоим своим детям по алиментам три миллиона рублей. Разыскиваемую зовут Ирина Яшкина.

У Ирины есть 22-летний сын и дочка, которой 17 лет, сообщили в региональном ФССП.

Фото разыскиваемойФото разыскиваемой
Фото разыскиваемой
Фото: ФССП Свердловской области

Известно, что женщина знает о своем долге, но уклоняется от его уплаты. Найти ее по месту регистрации не удалось, так как она там не живет. Дозвониться тоже не получилось. Поэтому гражданку объявили в розыск.

Ранее в Нижнем Тагиле был найден страдающий амнезией пенсионер. Ему 79 лет. Пропал мужчина 16 апреля, а был найден 17-го неравнодушными гражданами. С ним все в порядке.

Приставы ищут 45-летнего жителя Нижнего Тагила за долг перед детьми в 1,8 миллиона
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина не платила алименты и получила принудительные работы в КировградеЖенщина в Екатеринбурге сдала приставам должника по алиментам из-за побоевЖитель Качканара выплатил алименты двойняшкам под угрозой уголовной ответственности
#Дарья Сорокина#Происшествия#Дети#Мать#Розыск#Долг#Приставы#Судебные приставы#Алименты#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Вчера, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Вчера, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Сегодня, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Сегодня, 03:48
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Вчера, 03:30
Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:03
"