Жителей села под Тюменью майор МЧС заставил разобрать самодельную дамбу

Дело в том, что жители испугались, что вода дойдет до их села Пахомова. Тогда они купили глину и начали сооружать преграду, пишет «Урал Мэш». Работы уже были закончены, как вдруг на место прибыл представитель МЧС. Он потребовал все разобрать.