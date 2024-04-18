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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Жители села под Тюменью построили дамбу и тут же ее разобрали

Жителей села под Тюменью майор МЧС заставил разобрать самодельную дамбу

18 апреля 2024, 08:20
Фото: «Урал Мэш»

Жители села под Тюменью построили дамбу и тут же ее разобрали

Жители села в Тюменской области своими силами возвели дамбу. Они боялись затопления, поэтому взялись за работы. Однако представитель МЧС поручил разобрать ее.

Дело в том, что жители испугались, что вода дойдет до их села Пахомова. Тогда они купили глину и начали сооружать преграду, пишет «Урал Мэш». Работы уже были закончены, как вдруг на место прибыл представитель МЧС. Он потребовал все разобрать.

Оперировал он тем, что жители якобы насыпали глину к жилью одного из его сотрудников. В итоге приехал экскаватор, чтобы отгрести глину. После этого майора МЧС отстранили от работы и была инициирована проверка.

Ранее сообщалось, что жители Оренбурга не могут получить компенсацию за затопленные дома из-за прописки.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Проверка#Паводок#Тюмень#Экскаватор#Затопление#Дамба#Екатеринбург#МЧС#Глина
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