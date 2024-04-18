Жителей села под Тюменью майор МЧС заставил разобрать самодельную дамбу

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Дело в том, что жители испугались, что вода дойдет до их села Пахомова. Тогда они купили глину и начали сооружать преграду, пишет «Урал Мэш». Работы уже были закончены, как вдруг на место прибыл представитель МЧС. Он потребовал все разобрать.
Оперировал он тем, что жители якобы насыпали глину к жилью одного из его сотрудников. В итоге приехал экскаватор, чтобы отгрести глину. После этого майора МЧС отстранили от работы и была инициирована проверка.
Ранее сообщалось, что жители Оренбурга не могут получить компенсацию за затопленные дома из-за прописки.