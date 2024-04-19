Туристы из Екатеринбурга застряли в Дубае без еды и жилья

Первые рейсы в Россию возобновились 19 апреля, однако их было очень мало, рассказала читательница издания Наталья Овсянникова. По ее словам, у людей возникают претензии к туроператору ANEX Tour. По мнению людей, он недостаточно оперативно решает вопросы с временным расселением людей. В самой компании пояснили, что ситуация форс-мажорная, сотрудники решают вопрос с бронированием и расселением, координирует людей на месте.