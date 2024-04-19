Туристы из Екатеринбурга застряли в Дубае без еды и жилья

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Третьи сутки сидят в затопленном Дубае туристы из Екатеринбурга. Из гостиницы их выселили в положенный срок, однако рейсов 16, 17 и 18 апреля не было. Россиянам приходится снимать жилье за свой счет и покупать дорогие продукты, пишет «КП — Екатеринбург».
Первые рейсы в Россию возобновились 19 апреля, однако их было очень мало, рассказала читательница издания Наталья Овсянникова. По ее словам, у людей возникают претензии к туроператору ANEX Tour. По мнению людей, он недостаточно оперативно решает вопросы с временным расселением людей. В самой компании пояснили, что ситуация форс-мажорная, сотрудники решают вопрос с бронированием и расселением, координирует людей на месте.
Также российские туристы говорят о плохом к ним отношении со стороны авиакомпании Emirates. Люди рассказывают, что за сутки они получили талон на питание в фастфуде всего один раз. У некоторых людей вообще не осталось денег. Уже были зафиксированы случаи голодных обмороков.
Ранее жители Урала рассказали, как оказались в эпицентре шторма в Дубае.