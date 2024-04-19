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Туристы из Екатеринбурга третьи сутки не могут вылететь из Дубая

Туристы из Екатеринбурга застряли в Дубае без еды и жилья

19 апреля 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

Туристы из Екатеринбурга третьи сутки не могут вылететь из Дубая

Жителям Екатеринбурга, которые третьи сутки не могут вылететь из затопленного Дубая, приходится снимать жилье и покупать еду по заоблачным ценам.

Третьи сутки сидят в затопленном Дубае туристы из Екатеринбурга. Из гостиницы их выселили в положенный срок, однако рейсов 16, 17 и 18 апреля не было. Россиянам приходится снимать жилье за свой счет и покупать дорогие продукты, пишет «КП — Екатеринбург».

Рейсы из Екатеринбурга в Дубай отменили из-за потопа
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Первые рейсы в Россию возобновились 19 апреля, однако их было очень мало, рассказала читательница издания Наталья Овсянникова. По ее словам, у людей возникают претензии к туроператору ANEX Tour. По мнению людей, он недостаточно оперативно решает вопросы с временным расселением людей. В самой компании пояснили, что ситуация форс-мажорная, сотрудники решают вопрос с бронированием и расселением, координирует людей на месте.

Также российские туристы говорят о плохом к ним отношении со стороны авиакомпании Emirates. Люди рассказывают, что за сутки они получили талон на питание в фастфуде всего один раз. У некоторых людей вообще не осталось денег. Уже были зафиксированы случаи голодных обмороков.

Ранее жители Урала рассказали, как оказались в эпицентре шторма в Дубае.

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