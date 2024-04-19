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Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

Жительница Екатеринбурга получила ногой по лицу на концерте Гуфа

Жительница Екатеринбурга рассказала, как получила ногой по лицу на концерте Гуфа

19 апреля 2024, 12:21
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга получила ногой по лицу на концерте Гуфа

В Екатеринбурге на концерте Гуфа произошло ЧП: один из поклонников взобрался на сцену, а когда прыгал обратно, задел ногой лицо девушки.

Пострадавшая — Снежана. Она из Перми, а на Урал она приехала в гости к сестре. Они вместе пошли на концерт. По словам Снежаны, фанат сделал сальто со сцены. Ей досталось ногой по лицу, пишет Е1.

По словам Снежаны, фанат пожал артисту руку, затем ему сказали уйти.

Он разбежался и прыгнул. Он явно был под веществом, — добавила пострадавшая.

После случившегося у Снежаны большая гематома на лбу. К медикам она не обращалась. После концерта она поспешила домой и поскорее забыть о случившемся. Девушка добавила, что ее сестра тоже пострадала. Она упала, теперь у нее болит колено.

Напомним, что после случившегося толпа в зрительном зале чуть не избила этого фаната. В результате его вывела охрана.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Фанаты#Пермь#ЧП#Сцена#18+#Екатеринбург#Сальто
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