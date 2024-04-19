Жительница Екатеринбурга рассказала, как получила ногой по лицу на концерте Гуфа

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Пострадавшая — Снежана. Она из Перми, а на Урал она приехала в гости к сестре. Они вместе пошли на концерт. По словам Снежаны, фанат сделал сальто со сцены. Ей досталось ногой по лицу, пишет Е1.
По словам Снежаны, фанат пожал артисту руку, затем ему сказали уйти.
Он разбежался и прыгнул. Он явно был под веществом, — добавила пострадавшая.
После случившегося у Снежаны большая гематома на лбу. К медикам она не обращалась. После концерта она поспешила домой и поскорее забыть о случившемся. Девушка добавила, что ее сестра тоже пострадала. Она упала, теперь у нее болит колено.
Напомним, что после случившегося толпа в зрительном зале чуть не избила этого фаната. В результате его вывела охрана.