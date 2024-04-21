Мокрый снег ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе в конце апреля

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Так, в понедельник, 22 апреля, в городе будет до +19 градусов. Ветер достигнет 9 метров в секунду. Осадков в этот день не будет, сообщается на сайте Гисметео.
Во вторник, 23 апреля, будет облачно, также прогнозируется небольшой снег с дождем. Воздух нагреется до +6 градусов. Ветреность составит 10 метров в секунду.
В среду, 24 апреля, снег с дождем продолжится. Похолодает до +1 градуса. Ветер достигнет 11 метров в секунду. В четверг погода будет аналогична, но днем немного потеплеет — до +7 градусов.
В пятницу, 26 апреля, будет малооблачно и без осадков. Синоптиками прогнозируется порядка +11 градусов. В субботу будет +13 градусов. А в воскресенье начнутся дожди. Количество осадков превысит норму. Воздух в этот день прогреется до +14 градусов.
Напомним, что недавно аномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжи.