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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Мокрый снег ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе в конце апреля

Мокрый снег ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе в конце апреля

21 апреля 2024, 08:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на рабочей неделе прогнозируется мокрый снег. А в выходные вероятны дожди.

Так, в понедельник, 22 апреля, в городе будет до +19 градусов. Ветер достигнет 9 метров в секунду. Осадков в этот день не будет, сообщается на сайте Гисметео.

Во вторник, 23 апреля, будет облачно, также прогнозируется небольшой снег с дождем. Воздух нагреется до +6 градусов. Ветреность составит 10 метров в секунду.

В среду, 24 апреля, снег с дождем продолжится. Похолодает до +1 градуса. Ветер достигнет 11 метров в секунду. В четверг погода будет аналогична, но днем немного потеплеет — до +7 градусов.

В пятницу, 26 апреля, будет малооблачно и без осадков. Синоптиками прогнозируется порядка +11 градусов. В субботу будет +13 градусов. А в воскресенье начнутся дожди. Количество осадков превысит норму. Воздух в этот день прогреется до +14 градусов.

Напомним, что недавно аномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжи.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Мокрый снег#Дождь#Дожди#Окружающая среда#Пасмурная погода#Екатеринбург
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