В Арамиле подростки ради сигарет и пива разгромили двор дома

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Очевидцы утверждают, что затем подростки пришли к частному дому и стали ломать придомовое имущество, сообщается в паблике «Арамиль Инфо».
Подростки пинали ворота, затем взяли большую доску и сломали их. Женщина закрылась, чтобы они ничего не украли в доме, — рассказали очевидцы.
По их словам, мужчина, который был в этот момент дома, не мог отругать и прогнать хулиганов, так как он недавно пережил инсульт.
Прибывшие страи порядка задержали дебоширов. На допросе мальчики рассказали, что им хотелось раздобыть средства на сигареты и пиво.
Ранее сообщалось, что окровавленный мужчина накричал на кассиров из-за пива, сел на скамейку и потерял сознание.