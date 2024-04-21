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Published Сегодня, 09:49

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В Арамиле подростки напали на бездомного мужчину

В Арамиле подростки ради сигарет и пива разгромили двор дома

21 апреля 2024, 09:49
Фото: 1MI

В Арамиле подростки напали на бездомного мужчину

12 апреля 12-летние подростки напали на бездомного мужчину в Арамиле. В итоге пострадавший сбежал от ребят и скрылся во дворах.

Очевидцы утверждают, что затем подростки пришли к частному дому и стали ломать придомовое имущество, сообщается в паблике «Арамиль Инфо».

Подростки пинали ворота, затем взяли большую доску и сломали их. Женщина закрылась, чтобы они ничего не украли в доме, — рассказали очевидцы.

По их словам, мужчина, который был в этот момент дома, не мог отругать и прогнать хулиганов, так как он недавно пережил инсульт.

Прибывшие страи порядка задержали дебоширов. На допросе мальчики рассказали, что им хотелось раздобыть средства на сигареты и пиво.

Ранее сообщалось, что окровавленный мужчина накричал на кассиров из-за пива, сел на скамейку и потерял сознание.

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