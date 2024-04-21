Юные геологи из Нижнего Тагила заняли весь пьедестал почета на областном конкурсе

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Все юноши занимаются на Городской станции Юных туристов. Двое из них, Роман и Павел Шустовы обучаются в Лицее. Третий подросток — это школьник Никита Саморуков, он учится в школе №23.
Тагильчане представили жюри исследовательские проекты, посвященные изучению уральского змеевика, малахиту и династии уральских геологов Алешиных. Все эти работы очень важны для расширения геолого-краеведческих знаний.
В результате первое место было присуждено десятикласснику Роману Шустову, второе — его брату Павлу. На третьем месте оказался Никита Саморуков.
Ранее стало известно, что команда знатоков из гимназии №18 Нижнего Тагила вошла в четверку победителей регионального тура Всероссийского интеллектуального чемпионата.