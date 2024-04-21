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Юные геологи из Нижнего Тагила заняли весь пьедестал почета на областном конкурсе

Юные геологи из Нижнего Тагила заняли весь пьедестал почета на областном конкурсе

21 апреля 2024, 11:39
Фото: ГорСЮТур Нижнего Тагила
Три школьника из Нижнего Тагила стали победителями областного краеведческого конкурса-форума. Мероприятие под названием «Уральский характер» состоялось в Екатеринбурге.

Все юноши занимаются на Городской станции Юных туристов. Двое из них, Роман и Павел Шустовы обучаются в Лицее. Третий подросток — это школьник Никита Саморуков, он учится в школе №23.

Тагильчане представили жюри исследовательские проекты, посвященные изучению уральского змеевика, малахиту и династии уральских геологов Алешиных. Все эти работы очень важны для расширения геолого-краеведческих знаний.

В результате первое место было присуждено десятикласснику Роману Шустову, второе — его брату Павлу. На третьем месте оказался Никита Саморуков.

Фото: ГорСЮТур Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что команда знатоков из гимназии №18 Нижнего Тагила вошла в четверку победителей регионального тура Всероссийского интеллектуального чемпионата.

Тагильчанин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
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