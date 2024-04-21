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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:37

Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам

Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам

21 апреля 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском две женщины пострадали от рук мошенников.

Первой пострадавшей 24 года, а второй — 39 лет. Обе пострадали на почти одинаковые суммы, 100 и 95 тысяч рублей. Средства одна свердловчанка перевела на «брокерский счет» незнакомца, а вторую обманул «сотрудник банка».

По данным горотдела МВД, в результате обе поняли, что были обмануты, и написали заявления в полицию. Расследуются уголовные дела.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули жительницу Каменска-Уральского на 1 млн с помощью логотипа банка. Она послушно переводила сбережения и кредитные средства на «безопасный» счет.

Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 700 тысяч рублей
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