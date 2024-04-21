Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам

Первой пострадавшей 24 года, а второй — 39 лет. Обе пострадали на почти одинаковые суммы, 100 и 95 тысяч рублей. Средства одна свердловчанка перевела на «брокерский счет» незнакомца, а вторую обманул «сотрудник банка».