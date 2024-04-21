Жительницы Каменска-Уральского отдали деньги мошенникам

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Первой пострадавшей 24 года, а второй — 39 лет. Обе пострадали на почти одинаковые суммы, 100 и 95 тысяч рублей. Средства одна свердловчанка перевела на «брокерский счет» незнакомца, а вторую обманул «сотрудник банка».
По данным горотдела МВД, в результате обе поняли, что были обмануты, и написали заявления в полицию. Расследуются уголовные дела.
Ранее сообщалось, что аферисты обманули жительницу Каменска-Уральского на 1 млн с помощью логотипа банка. Она послушно переводила сбережения и кредитные средства на «безопасный» счет.