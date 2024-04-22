Инфляция в Свердловской области растет быстрее российской

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
За март 2024 года уровень инфляции в регионе был зафиксирован на уровне 7,8%. Российский показатель — 7,7%, информирует Уральское ГУ Банка России.
Причин роста инфляции, по словам специалистов, несколько. В первую очередь, на ценах сказывается высокая покупательская активность свердловчан. Товаропроизводители вынуждены работать более активно, издержки увеличиваются, и это отражается на ценниках.
Кроме того, в регионе ощущается дефицит кадров, в том числе в сельском хозяйстве. Чтобы удержать людей от увольнения, работодатели вынуждены повышать зарплаты, а за ними и цены для компенсации затрат.
Ранее стало известно о росте цен на бензин в Свердловской области.