tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Инфляция в Свердловской области растет быстрее, чем в России

Инфляция в Свердловской области растет быстрее российской

22 апреля 2024, 10:32
Фото: 1MI

Инфляция в Свердловской области растет быстрее, чем в России

Темпы инфляции в Свердловской области немного опережают общероссийские показатели. К росту цен в том числе ведет нехватка кадров.

За март 2024 года уровень инфляции в регионе был зафиксирован на уровне 7,8%. Российский показатель — 7,7%, информирует Уральское ГУ Банка России.

Причин роста инфляции, по словам специалистов, несколько. В первую очередь, на ценах сказывается высокая покупательская активность свердловчан. Товаропроизводители вынуждены работать более активно, издержки увеличиваются, и это отражается на ценниках.

Кроме того, в регионе ощущается дефицит кадров, в том числе в сельском хозяйстве. Чтобы удержать людей от увольнения, работодатели вынуждены повышать зарплаты, а за ними и цены для компенсации затрат.

Ранее стало известно о росте цен на бензин в Свердловской области.

Яйца взлетели в цене в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Начальник полиции Екатеринбурга остался без заместителяНехватку кадров для уборки Екатеринбурга компенсируют за счет студентовНа 63% подорожали квартиры в новостройках Екатеринбурга
#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Цены#Инфляция#Зарплаты#Кадры#Екатеринбург
Подпишитесь
«Адский дым»: выбросы накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:06
В Тагиле у водителя с тяжелым психзаболеванием были права на 14 категорий
Сегодня, 08:54
Мигранты массово бегут из Екатеринбурга из-за гонений и низких зарплат
Вчера, 06:17
Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке
Вчера, 14:15
«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:59
После убийства таджика в доме в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 09:40
"