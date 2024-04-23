Бык и корова повредили дорогую иномарку в Свердловской области

Поздним вечером пара вернулась к машине и обнаружила, что авто повреждено с одной из сторон. Владельцы машины поняли, что сделали это коровы. На месте ЧП они оставили слюни. Один селянин сообщил супругам, что отгонял от авто крупный рогатый скот. Другие местные жители поделились, что это животные пары Андрея и Александры, которые ходят по улицам когда захотят.