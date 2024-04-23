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Бык и корова повредили дорогую иномарку в Свердловской области

Бык и корова повредили дорогую иномарку в Свердловской области

23 апреля 2024, 08:48
Фото: Свердловский облсуд
Хозяева коровы и быка в Свердловской области выплатят 84 тысячи за поцарапанную животными машину.

В деревне Коптело-Шамары Шалинского округа бык и корова повредили иномарку. Дело в том, что в мае прошлого года свердловчанин Евгений вместе с женой решили отправиться на сплав. Свою иномарку Toyota Land Cruiser они оставили около дома членов своей семьи в деревне Коптело-Шамары.

Поздним вечером пара вернулась к машине и обнаружила, что авто повреждено с одной из сторон. Владельцы машины поняли, что сделали это коровы. На месте ЧП они оставили слюни. Один селянин сообщил супругам, что отгонял от авто крупный рогатый скот. Другие местные жители поделились, что это животные пары Андрея и Александры, которые ходят по улицам когда захотят.

Исследование установило, что животные бодали машину рогами. Пара пошла в суд для разбирательств. Они требовали с хозяев скота более 110 тысяч. Суд частично взыскал ущерб — хозяева скота должны заплатить 79 тысяч и судебные расходы.

Хозяева коровы и быка подали апелляцию. Однако решение суда было оставлено таким же.

Напомним, что в марте автомойщик из Екатеринбурга угнал шикарный Mercedes и разбил его.

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