В два раза больше: добровольные пожарные будут получать по 1500 рублей в месяц

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Глава отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин рассказал о том, что в Нижнем Тагиле и регионе действуют официальные документы, регламентирующие деятельность добровольных пожарных и участие в этом органов МСУ. Кроме того, мэрия выпустила постановление о добровольной пожарной охране в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле официально к борьбе с огнем готовы 45 человек в составе 10 добровольных пожарных дружин. Еще на пятерых направлены документы. Средний возраст — 48 лет. Самому зрелому — 67 лет, самому юному — 31 год. В числе добровольцев есть 5 женщин, но они могут рассчитывать только на участие в мероприятиях по профилактике пожаров.
В 2021 году государственная противопожарная служба передала добровольцам пожарную машину для тушения пожаров в деревне Усть-Утка и поселка Уралец. Благодаря действиям дружины в мае 2023 года удалось избежать ЧС.
Деятельность финансируется из областного и муниципального бюджетов. В 2023 году на областные деньги — 585 тысяч рублей — было приобретено 13 комплектов спецодежды. Из бюджета города было выделено 900 тысяч рублей, 764 тысяч из которых освоено. 1,15 миллиона рублей мэрия Нижнего Тагила выделила в 2024 году.
В 2023 году у нас была использована методика по заключения гражданско-правового договора. Приходилось платить все социальные налоги. Это было невыгодно. Пенсионеры ушли. Из тех денег, что были выделены — только 200 тысяч ушло на налоги. Мы считаем, что это немного неправильно. В новом постановлении мы разработали методику, которая позволяет производить оплату, не облагаемую налогами. Это возмещение сотовой связи, приобретение спецодежды и материальная помощь в конце года, — отметил Андрей Мишин.
В 2023 году в среднем каждый такой доброволец получал около 650 рублей в месяц. В 2024 году, когда глава примет постановление, сумма увеличится до 1500 рублей.
Павел Фетисов является руководителем волонтерской пожарной дружины. В его отряде числятся почти 500 человек. Они не входят в число официальной добровольческой пожарной дружины и все делают на собственные средства.
Да, конечно, это все добровольно. Но хотелось бы, чтобы нас услышали. Может быть, чем-то помогали при покупке техники и прочего. Да, я понимаю, что волонтеры должны существовать за свой счет, но какое-то поощрение должно быть. В отряде сейчас у нас 459 человек. Я за свои деньги мало кого могу обеспечить. Есть ребята, которые вкладываются в нас, без требования, что мы что-то должны. Но все равно обидно за ребят. Мы даже при осмотре местности на свой страх и риск поднимаем квадрокоптеры, в страхе получить штраф, — отметил Павел.