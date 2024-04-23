В два раза больше: добровольные пожарные будут получать по 1500 рублей в месяц

В Нижнем Тагиле официально к борьбе с огнем готовы 45 человек в составе 10 добровольных пожарных дружин. Еще на пятерых направлены документы. Средний возраст — 48 лет. Самому зрелому — 67 лет, самому юному — 31 год. В числе добровольцев есть 5 женщин, но они могут рассчитывать только на участие в мероприятиях по профилактике пожаров.