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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Нижний Тагил накрыл снегопад

Апрельский снегопад в Нижнем Тагиле может идти три дня

24 апреля 2024, 09:08
Фото: tagilcity.ru

Нижний Тагил накрыл снегопад

Погода может быть непредсказуемой, и иногда она преподносит нам неожиданные сюрпризы. 24 апреля, в Нижнем Тагиле, после нескольких дней, когда жители уже начали наслаждаться весенним теплом, начался снегопад.

Снегопад в Нижнем Тагиле не стал неожиданностью для многих. После нескольких дней теплой погоды, когда температура поднималась до +15 градусов Цельсия, жители города уже начали забывать о зиме. Однако, синоптики предупредили о грядущем снегопаде. Снег покрыл улицы и крыши домов, создав зимнюю атмосферу посреди весны.

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Синоптики объясняют этот снегопад влиянием арктического циклона, который принес холодные воздушные массы. Этот циклон вызвал резкое понижение температуры и образование снежных облаков, что привело к снегопаду.

Скриншот с камер «Сети Тагила»Скриншот с камер «Сети Тагила»
Скриншот с камер «Сети Тагила»Скриншот с камер «Сети Тагила»
Скриншот с камер «Сети Тагила»Скриншот с камер «Сети Тагила»
Скриншот с камер «Сети Тагила»Скриншот с камер «Сети Тагила»
Скриншот с камер «Сети Тагила»

По прогнозам синоптиков, к вечеру 24 апреля температура воздуха будет меняться незначительно, от одного до четырех градусов со знаком плюс. Пасмурная погода сохранится до вечера, также возможны осадки в виде дождя. Кроме того метеорологи предполагают, что небольшой снег может сохраняется в течении трех дней.

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