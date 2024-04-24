Апрельский снегопад в Нижнем Тагиле может идти три дня

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Снегопад в Нижнем Тагиле не стал неожиданностью для многих. После нескольких дней теплой погоды, когда температура поднималась до +15 градусов Цельсия, жители города уже начали забывать о зиме. Однако, синоптики предупредили о грядущем снегопаде. Снег покрыл улицы и крыши домов, создав зимнюю атмосферу посреди весны.
Синоптики объясняют этот снегопад влиянием арктического циклона, который принес холодные воздушные массы. Этот циклон вызвал резкое понижение температуры и образование снежных облаков, что привело к снегопаду.
По прогнозам синоптиков, к вечеру 24 апреля температура воздуха будет меняться незначительно, от одного до четырех градусов со знаком плюс. Пасмурная погода сохранится до вечера, также возможны осадки в виде дождя. Кроме того метеорологи предполагают, что небольшой снег может сохраняется в течении трех дней.