Апрельский снегопад в Нижнем Тагиле может идти три дня

По прогнозам синоптиков, к вечеру 24 апреля температура воздуха будет меняться незначительно, от одного до четырех градусов со знаком плюс. Пасмурная погода сохранится до вечера, также возможны осадки в виде дождя. Кроме того метеорологи предполагают, что небольшой снег может сохраняется в течении трех дней.