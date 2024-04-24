Высадил ребенка: еще одно ЧП произошло в «Яндекс Такси» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Женщина утверждает, что такси до дома дочке заказала она. Живет семья в Академическом районе. Планировалось, что оплачен проезд будет наличкой, когда мама встретит дочку. Однако в пути водитель потребовал оплатить поездку сейчас.
Денег у девочки не было. Тогда таксист высадил ее на улице Малышева. Ребенок очень испугался, у девочки даже началась истерика.
А если бы этот водитель поехал по Объездной дороге? В голове не укладывается, — пожаловалась мать.
Ранее сообщалось, что водитель «Яндекс Такси» изнасиловал пьяную 20-летнюю пассажирку.