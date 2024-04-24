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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Екатеринбурге водитель «Яндекс Такси» высадил ребенка на полпути к дому

Высадил ребенка: еще одно ЧП произошло в «Яндекс Такси» в Екатеринбурге

24 апреля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге водитель «Яндекс Такси» высадил ребенка на полпути к дому

Водитель «Яндекс Такси» в Екатеринбурге высадил девочку в центре города, не довезя до дома. Об этом рассказала мать ребенка.

Женщина утверждает, что такси до дома дочке заказала она. Живет семья в Академическом районе. Планировалось, что оплачен проезд будет наличкой, когда мама встретит дочку. Однако в пути водитель потребовал оплатить поездку сейчас.

Денег у девочки не было. Тогда таксист высадил ее на улице Малышева. Ребенок очень испугался, у девочки даже началась истерика.

А если бы этот водитель поехал по Объездной дороге? В голове не укладывается, — пожаловалась мать.

Ранее сообщалось, что водитель «Яндекс Такси» изнасиловал пьяную 20-летнюю пассажирку.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Дети#Свердловская область#Такси#ЧП#Малышева#18+#Екатеринбург#Академический район
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