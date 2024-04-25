tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Мэр Березовского обвинил местного жителя в поврежденной машине из-за упавшего забора

Мэр Березовского обвинил местного жителя в поврежденной машине из-за упавшего забора

25 апреля 2024, 06:40
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что горожанин сам виноват в том, что его автомобиль раздавило бетонной стеной.

Горожанин парковал свой автомобиль возле аварийной стены с 2017 года, несмотря на то, что там стояла предупреждающая табличка, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Напомним, 23 апреля 2024 года опора рухнула на автомобиль, который был припаркован поблизости. Жители Березовского обращались к коммунальщикам по поводу аварийного состояния объекта в 2017 году, однако реакции не было.

Некоторое время назад управляющая компания огородила стену и поставила табличку, но убирать ее не стала.

Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал
Узнать подробнее
Читайте также:
Бетонная стена рухнула и раздавила автомобиль в БерезовскомМассовое ДТП произошло в Березовском на мостуЖители Уралмаша в Екатеринбурге сами убрали снег у колодца, чтобы им вернули воду
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Мэр#Автомобиль#Березовский#Управляющая компания#Коммунальщики#Жители#Аварийное состояние#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Долгое ожидание и дикие цены: в Тагиле подорожало такси из-за снегопада
Сегодня, 04:37
Певица из Нижнего Тагила Светлана Кашина снялась в передаче «Привет, Андрей»
Вчера, 09:24
Страстная неделя 2024: когда начинается и какие правила нужно соблюдать перед Пасхой
Вчера, 07:46
В пригороде Нижнего Тагила преступники пытались взорвать банкомат «УБРиР»
Вчера, 17:04
Объединение детских садов «Детство» Нижнего Тагила вошло в топ-100 лучших в России
Вчера, 15:09
Когда и где можно получить Георгиевскую ленточку в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:17
"