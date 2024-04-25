Мэр Березовского обвинил местного жителя в поврежденной машине из-за упавшего забора

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Горожанин парковал свой автомобиль возле аварийной стены с 2017 года, несмотря на то, что там стояла предупреждающая табличка, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Напомним, 23 апреля 2024 года опора рухнула на автомобиль, который был припаркован поблизости. Жители Березовского обращались к коммунальщикам по поводу аварийного состояния объекта в 2017 году, однако реакции не было.
Некоторое время назад управляющая компания огородила стену и поставила табличку, но убирать ее не стала.